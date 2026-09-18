Trumpu in njegovim denar, Bosni in Hercegovini kaos

V Bosni in Hercegovini sta ameriški predsednik Donald Trump in njegova administracija sprejela dve koruptivni odločitvi, ki sta Trumpovim zaveznikom prinesli več kot milijardo dolarjev, BiH pa otežili pot v Evropsko unijo in ogrozili stabilnost celotne regije.

Te ugotovitve je ta teden objavila manjšina odbora za zunanje zadeve v ameriškem predstavniškem domu v poročilu z naslovom Plačaj in igraj na Balkanu.

Kot prvo sporno, a za Trumpa in njegov krog donosno odločitev so izpostavili umik ameriških sankcij proti nekdanjemu predsedniku entitete Republika Srbska Miloradu Dodiku, njegovi družini in prijateljem. Odločitev se je izkazala za sporno, saj je Dodik nadaljeval ostro destabilizacijsko retoriko in poteze, ki spodkopavajo suverenost, teritorialno celovitost ter večetnični značaj Bosne in Hercegovine.

Druga sporna odločitev, opisana v poročilu, pa je bila podelitev več kot milijardo dolarjev vredne koncesije za politično občutljivi plinovod Južna interkonekcija podjetju brez izkušenj v regiji in sploh v tej panogi. Družbo Infrastructure and Energy LLC (AAFS) so na hitro ustanovili Trumpovi politični zavezniki le štiri dni po tem, ko je State Department prvič javno izrazil interes, da ameriško podjetje prevzame koncesijo za plinovod.

»Ti dve odločitvi sta grobo spodkopali daytonski mirovni sporazum, ki že več kot 30 let zagotavlja stabilnost BiH. Poleg tega sta oslabili institucije, kot je urad visokega predstavnika v Bosni, ki nadzoruje civilno izvajanje daytonskega sporazuma, ter izkrivili občutljiva pogajanja o vprašanjih, kot je državna lastnina, ki ogrožajo krhki mir v Bosni,« opozarjajo v poročilu.

Ogrožanje regionalne stabilnosti, krepitev Rusije

Člani manjšine v pododboru za Evropo pri odboru predstavniškega doma za zunanje zadeve so opozorili, da mora ameriški kongres s celovitim nadzorom nad Trumpovo administracijo preprečiti koruptivna ravnanja predsednika in zahtevati odgovornost v imenu ameriškega ljudstva.

Po njihovem prepričanju politika Trumpove vlade do BiH spodkopava 30 let ameriške strategije, ogroža regionalno stabilnost, omogoča bogatenje predsednikovih prijateljev in zaveznikov, krepi Rusijo in ogroža daytonski mirovni sporazum.

Odpravo sankcij proti Dodiku, njegovi družini in njegovim sodelavcem so ocenili kot »zelo zgrešeno in koruptivno«. S to potezo se je administracija odrekla vsakemu vzvodu vpliva na nekdanjega predsednika Republike Srbske. Ta pa je ohranil vnetljivo retoriko in odcepitvene težnje, ki spodkopavajo regionalno stabilnost (domnevno eno glavnih prioritet Trumpove vlade).

Kot prvo sporno, a za Donalda Trumpa in njegov krog donosno odločitev so v poročilu navedli umik ameriških sankcij proti nekdanjemu predsedniku entitete Republika Srbska Miloradu Dodiku. Foto Amel Emrić/Reuters

Zasebni interesi pred javnimi

Lobiranje Trumpove administracije pri bosanskih uradnikih na državni in entitetni ravni za podelitev koncesije za plinovod Južna interkonekcija družbi AAF, ki sta jo ustanovila predsednikova politična zaupnika in sodelavca, avtorji poročila razumejo kot postavljanje lastnih finančnih interesov Trumpovega kroga pred interese bosanske države in ameriške nacionalne varnosti.

Potem ko so uspešno oslabili vpliv urada visokega predstavnika ter opogumili Dodika, bodo poskušali z gospodarskim pritiskom, povezanim s plinovodom Južna interkonekcija, pospešiti reševanje vprašanj državne lastnine. Vse to pa utegne omajati daytonski sporazum, razplamteti medetnične napetosti in ogroziti ameriške interese v regiji.

Poročilo Trumpovo vlado poziva, naj ponovno uvede sankcije proti Dodiku, republikance, ki imajo večino tako v predstavniškem domu kot senatu, pa, naj zaslišijo predstavnike administracije o politiki do BiH, odpravi sankcij in posredovanju pri pogodbi za plinovod.

State Department so pozvali, naj namesto podjetja brez referenc poiščejo legitimno ameriško podjetje, ki bo sposobno graditi, upravljati in vzdrževati plinovod.

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo. Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo./Foto Delo

Kaj bi morala storiti Evropa?

Evropsko unijo so pozvali, naj razvije sankcijski režim na ravni EU proti Dodiku in njegovim pomagačem, da preprečijo destabilizacijo BiH in regije. Ker položaj visokega predstavnika ostaja nezaseden, so Trumpovo administracijo pozvali, naj z zavezniki in partnerji v svetu za izvajanje miru izberejo novega visokega predstavnika, ki bo omogočil širše reforme skladno s prizadevanji Bosne na poti v EU in Nato.

»To, da Američane na Balkanu v prvi vrsti skrbi njihov interes, je jasno. Za to in vsako naslednjo ameriško vlado bo glavna prioriteta reševanje vprašanje državne lastnine. Nihče namreč ne bo vlagal, če ne vedo, kdo je pri nas lastnik česa. Američanom morda res ni mar za odtenke v odnosih med narodi pri nas, a to ni nujno slabo. Za varnost njihovega kapitala jim bo pomembno, da bodo razmere pri nas ostale varne in stabilne,« pravi Dejan Jazvić, glavni urednik tiskovne agencije Fena.