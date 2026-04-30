Trumpu nočejo zvezati rok pri obračunavanju s Kubo

Med kubanskimi pripravami na tradicionalno množično praznovanje prvega maja, hkrati pa tudi na vojaško obrambo otoka, je ameriški senat zavrnil demokratski predlog resolucije, ki bi omejevala predsednika Donalda Trumpa pri odločanju o napadu na Kubo. Kaj so pred dnevi prinesla neposredna havanska pogajanja med Kubo in ZDA, ni jasno.

Demokratska pobuda za umiritev razmer na zahodni polobli je bila preprosta in jasna. Hoteli so oživiti zakon iz leta 1973 in prvi člen ustave, ki samo kongresu daje možnost, da napove vojno. Glasovanje je odločilo drugače: o vojni napovedi oziroma oboroženem napadu, ki ne traja več kot dva meseca, predsednik lahko odloča brez kongresa.

Skoraj hkrati je Trumpov državni sekretar Marco Rubio, po rodu Kubanec iz Miamija, javno razložil, da Kuba nujno potrebuje radikalne gospodarske spremembe, te pa niso mogoče, dokler v Havani vlada komunistični režim družine Castro.