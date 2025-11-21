Trumpu očitno ni mar za interese Evrope

Kontaktna črta naj bo izhodišče za dosego sporazuma, ukrajinske oborožene sile pa morajo ostati sposobne učinkovito braniti suverenost države, so se nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer strinjali v telefonskem pogovoru z Volodimirjem Zelenskim.

V predlaganem načrtu je še posebej absurdno, da bi 100 milijard dolarjev ruskega zamrznjenega premoženja namenili za projekte obnove Ukrajine pod vodstvom ZDA, Washingtonu pa bi pripadlo 50 odstotkov dobička, ki bi ga ustvarili z njimi. Dodatnih sto milijard dolarjev bi za projekte pristavila Evropa.