Trumpu v Atlanti grozi do 71 let zapora

Nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa je doletela še četrta obtožnica, potem ko je velika porota v Atlanti soglašala z obtožbami prizadevanj za spreobrnitev volitev leta 2020. Po skoraj desetih urah zasliševanja prič so dokument predali sodniku Robertu McBurneyu, ki ga je podpisal, tožilka georgijskega okraja Fulton Fani Willis pa njemu in 18. soobtožencem daje časa za predajo sodišču do petka opoldne. 45. predsedniku grozi do 71 let zapora.

Tožilka Fani Willis. FOTO: Joe Raedle Getty Images/AFP

Trumpa v New Yorku že obtožujejo plačevanja molka porno zvezdnice Stormy Daniels, posebni tožilec Jack Smith pa je predstavil dve obtožnici, med njimi eno zaradi poskusa spreobrnitve zadnjih predsedniških volitev. Obtožnica tožilke okraja Fulton Fani Willis je morda še konkretnejša, saj so že prej curljali podatki o elektronskem dopisovanju Trumpovih odvetnikov in drugih dokumentih, Trumpa pa obtožuje vsega od zarote do izsiljevanja. Med osemnajstimi soobtoženci so nekdanji Trumpov šef kabineta Mark Meadows, odvetnika Rudy Giuliani in Sidney Powell, illinoiški pastor Stephen Cliffguard Lee in nekdanji direktor organizacije »Temnopolti glasovi za Trumpa« Harrison Floyd.

Sodišče v Atlanti. FOTO: Christian Monterrosa/AFP

»Bi lahko kdo, prosim, povedal veliki poroti okraja Fulton, da se nisem vmešaval v volitve, vmešavali so se tisti, ki so jih manipulirali,« je na svojem družbenem omrežju z velikimi črkami kričal Trump. Mimogrede je ošvrknil »pobesnelo strankarsko« tožilko Fani Willis, pod katero je Atlanta postala eno najnevarnejših mest na svetu, sama pa naj ne bi imela nobenega interesa za domnevno masivne dokaze volilnih nepravilnosti. »Hoče le dobiti Trumpa!«

Prvi nekdanji predsednik ZDA s kazenskimi obtožnicami je svoje tožnike obtožil vmešavanja v predvolilno kampanjo, v kateri naj bi vodil pred režiserjem napadov proti njemu demokratskim predsednikom Joejem Bidnom. »Vsi ti skorumpirani demokratski poskusi bodo propadli.« Republikanci ameriško roko pravice obtožujejo dvoličnosti. Demokratski pravosodni minister Merrick Garland je v preiskavi proti Bidnovenemu sinu Hunterju, osumljenemu prodajanja očetovega vpliva v tujini, za posebnega tožilca imenoval kar dosedanjega preiskovalca Davida Weissa. Pa čeprav je ta sodeloval pri dogovarjanju o le pogojni kazni za prvega sina zaradi davčnih in orožarskih prekrškov, zaradi katerih bi običajni Američani šli v zapor. Dogovore je preprečila delawarska sodnica.

Trump z občudovalci na turnirju golfa v Bedminstru v New Jerseyu. FOTO: Mike Stobe Getty Images/AFP

Preiskave rodbine Biden pa so spet enkrat zasenčili pravosodni udarci po Trumpu. Temu naj bi še posebej škodovalo pričanje nekdanjega republikanskega namestnika georgijskega guvernerja Geoffa Duncana, ki je ostro nasprotoval Trumpovim trditvam o ukradenih volitvah. Vsaj za zdaj pa s tem soglaša velika večina republikanskih volivcev, ki so jih dosedanje obtožnice le še združile v podpori nekdanjemu predsedniku. Demokrati upajo, da jih bo georgijska obtožnica prepričala nasprotno.