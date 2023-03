Tucker Carlson objavlja vse posnetke vdora v ameriški kongres

Mnogi Američani še naprej verjamejo, da je bil vdor v kongres 6. januarja 2021 eno najhujših dejanj vse njihove zgodovine. Tisti, ki so že prej dvomili v uradno razlago o nevarnem uporu privržencev republikanskega predsednika Donalda Trumpa ustavni ureditvi države pa potrdilo dobivajo z doslej neobjavljenimi posnetki, javnosti že drugi dan predstavljenimi v oddaji Tuckerja Carlsona. Konservativni komentator televizijske postaje Fox News tistim, ki hočejo verjeti, predstavlja povsem drugačno podobo usodnega dne: miroljubne protestnike, policijo, ki ni opravljala svojega dela in še več spornih dejanj za podtaknjenca zvezne policije in obveščevalnih služb razglašenega Raya Eppsa.

Na posnetkih Tuckerja Carlsona policisti »šamanu Q-Anona« Jacobu Chansleyu kažejo pot do senatne dvorane, mnogi drugi protestniki se zmedeno sprehajajo po rotundi. Kritiki so se že prej spraševali, kdo jim je odprl vrata, častnik kapitolske policije Tarik Johnson pa je sinoči v isti oddaji govoril o slabi pripravljenosti na množične demonstracije. Njegova šefica Yogananda Pittman je bila kljub temu pohvaljena in je dosegla napredovanje, sam je bil zaradi nošnje trumpovske »maga« čepice suspendiran, pa čeprav je zatrjeval, da jo je nosil le za kamuflažo.

Konservativni voditelj Tucker Carlson. Foto Lucas Jackson/Reuters

Demokrati so za žrtev vdora razglasili policista Briana Sicknicka, ki ga je naslednji dan zadela možganska kap, posnetki pa kažejo, da med demonstraciji ni bil ranjen ali kako drugače prizadet. Trumpovi privrženci za resnično žrtev štejejo demonstrantko Ashli Babbitt, ki jo je kljub temu, da ni bila oborožena, ustrelil policist Michael Byrd. Za mnoge privržence teorije zarote o ukradenih predsedniških volitvah 2020 takšna videnja dogajanj med potrjevanjem elektorske zmage demokratskega predsednika Joeja Bidna niso presenečenje. Že doslej so verjeli, da je nekdo od znotraj odprl vrata ameriškega hrana demokracije, še preden so se po koncu Trumpovega govora pred Belo hišo tja vsule množice.

Vdor v kongres 6. januarja 2021. Foto Leah Millis/Reuters

Odbor predstavniškega doma v prejšnji sestavi, ki ga je brez sodelovanja vodstva republikanske stranke sestavila tedanja predsednica Nancy Pelosi, je na televizijskih zaslišanjih predstavil popolnoma drugačno podobo dogajanja, kakršno še vedno sprejema večina Američanov: zagovorniki teorije o ukradenih volitvah naj bi se znesli nad kongresom, kot se ni zgodilo že od britanskega požiga v času spopadov za neodvisnost ZDA, k temu pa naj bi jih pozval sam Trump. Stotine udeležencev vdora so že prejele dolge zaporne kazni ali nanje še čakajo.

Med temi je tudi razvpiti »šaman«, Trumpovi privrženci pa zdaj zanj in za vse druge zahtevajo takojšnjo izpustitev. Ne le, da so demonstranti v kongres najprej vstopili v spremstvu policistov, nasilje naj bi pomagal sprožiti eden redkih udeležencev, ki je dokazano hujskal k nasilju, a so ga po prvih zaslišanjih izpustili na prostost. Najnovejši posnetki celo kažejo, da je Ray Epps sodeloval pri prebijanju ograj okrog kongresa, pa čeprav je pod prisego izjavljal, da se je tedaj že odpravil domov.

Tedanji republikanski predsednik Donald Trump je privržence 6. januarja 2021 pozval k pohodu na kongres, pa čeprav miroljubnemu. Foto Brendan Smialowski/Afp

Republikanski predsednik predstavniškega doma Kevin McCarthy je Tuckerju Carlsonu predal okrog 40 tisoč ur neobjavljenih posnetkov vdora v kongres 6. januarja 2021, da bi si lahko Američani sami ustvarili podobo dogajanja. Zato ga že kritizirajo iz demokratskih vrst, pa tudi republikanski kolegi kot voditelj senatne manjšine Mitch McConnell, ki trdno zagovarja prevladujočo razlago dogajanj.