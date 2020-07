FOTO:Tudi Banksyjeve podgane promovirajo nošenje mask

Glavni poudarki:

• Včeraj na območju Slovenije deset novih okužb

• V Severni Makedoniji kljub naraščanju okužb volitve

8.15 V ZDA potrdili več kot 63.000 novih okužb s koronavirusom, skupaj 3,4 milijona

6.58 Tudi Banksy promovira nošenje zaščitnih mask

6.30 V Severni Makedoniji kljub naraščanju okužb volitve

6.00 Včeraj na območju Slovenije deset novih okužb

V ZDA so v torek po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili 63.262 novih okužb s koronavirusom, umrlo je še 850 ljudi. Število okuženih v ZDA se je povzpelo na 3,4 milijona, zaradi covida-19 pa je umrlo 136.432 ljudi. Okužbe se še naprej širijo predvsem na jugu in zahodu ZDA, najbolj varna zvezna država pa ostajajo Havaji.Florida, kjer so potrdili že skoraj 292.000 okužb in 4409 smrti, je v torek podrla rekord po številu smrti - v tej zvezni državi je za covidom-19 v enem dnevu umrlo 132 ljudi. Povprečje smrti zadnjih sedmih dni je sedaj 81 v enem dnevu, kar pomeni, da Florida po tem kriteriju zaostaja le za Teksasom.Florida je v mesecu dni prešla z 2000 potrjenih okužb dnevno na 12.000, kar je deloma posledica okrepljenega testiranja. Pred mesecem dni je bilo pozitivnih šest odstotkov testov, zdaj jih je pozitivnih 18 odstotkov.Najslavnejši anonimnež med grafitarjije objavil video posnetek, v katerem oseba – oblečena v zaščitno opremo, ki zagotavlja, da je ni mogoče prepoznati – s podobami podgan in drugimi grafiti krasi londonsko podzemno železnico.V pogojih pandemije in tveganja za okužbe pri uporabi javnega prevoza so si tudi Banksyjeve podgane nadele maske ali pa jih uporabile za, denimo, padalo. Glede na dejstvo, da je video objavil sam Banksy, je domnevno tudi grafitar na posnetku on.Kljub naraščanju okužb z novim koronavirusom bodo danes v Severni Makedoniji potekale predčasne parlamentarne volitve. Za 120 poslanskih sedežev se poteguje 15 strank in koalicij, a bo glavni boj potekal med vladnimi socialdemokrati SDSM bivšega premierjain opozicijsko konservativno VMRO-DPMNES premierskim kandidatom, prvim iz vrst albanske manjšine, ki tvori skoraj četrtino prebivalcev, prvič nastopa glavna stranka makedonskih Albancev Demokratična unija za integracijo (DUI). Lokalni mediji so dan pred volitvami poročali, da so Ziberiju, ki je bil aktiven med kampanjo, potrdili okužbo s koronavirusom.Po podatkih, ki jih je vlada objavila včeraj, so v Sloveniji v ponedeljek do 24. ure evidentirali deset novih okužb. Opravili so 1218 testov. Število hospitaliziranih oseb se je povzpelo na 17, en bolnik je potreboval intenzivno nego. Odpustili so tri bolnike.