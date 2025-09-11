Tudi Irska ne bo nastopala na Evroviziji, če bo sodeloval Izrael

Iz irske nacionalne radiotelevizije RTÉ so v četrtek sporočili, da Irska na Evroviziji ne bo nastopila ob Izraelu. »Sodelovanje na Evroviziji bi bilo nezaslišano v luči grozovitega pobijanja, ki se še vedno dogaja v Gazi,« so dejali po poročanju medijskega portala Politico.

Odstop od sodelovanja pri izboru za pesem Evrovizije sta med drugimi napovedale tudi Španija in Slovenija, če Izrael ne bodo izključili ali pa bo sam odstopil od sodelovanja. Niti RTV Slovenija niti irska RTÉ končne odločitve še nista sprejeli, saj čakata na odziv Evropske radiodifuzne zveze (EBU).

Podobno odločitev so sprejeli tudi na Islandiji, kjer je Stefán Eiríksson, generalni direktor nacionalne radiotelevizije RÚV, dejal, da je sodelovanje Islandije na Evroviziji 2026 »odvisno od zaključka posvetov z EBU o sodelovanju izraelske nacionalne televizije KAN,« navaja BBC.

Evrovizija je že preteklo leto potekala v senci protestov proti vojni v Gazi. Izrael je decembra lani zaprl ambasado v Dublinu, ker je Irska priznala Palestino zaradi vse jasnejšega genocida, ki ga Izrael izvaja v Gazi. »Pri RTÉ smo izredno zaskrbljeni glede namernega pobijanja novinarjev v Gazi, prepovedi dostopa medijem do ozemlja in hude stiske talcev,« so še povedali za javnost.

V julijski izjavi so pri EBU dejali, da se bodo resno pogovorili s člani nacionalnih radiotelevizij o tem, kako organizirati udeležbo v trenutnih geopolitičnih razmerah. Zgledovali se bodo po drugih organizacijah, ki so se spopadale s podobnimi izzivi, o končni odločitvi pa bodo spregovorili jeseni, piše Politico.

Pri izraelski nacionalni radioteleviziji KAN so povedali, da se pripravljajo na sodelovanje na Evroviziji, ki jo bo letos gostila Avstrija, in sicer od 12. do 16. maja v dvorani Wiener Stadthalle na Dunaju. Pravijo, da so vedno natančno spoštovali pravila tekmovanja, tako bodo storili tudi v prihodnje.