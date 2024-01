Tudi Japonska in Avstrija začasno ustavili financiranje UNRWA

Državam, ki so zaradi navedb Izraela o sodelovanju zaposlenih v agenciji ZN za palestinske begunce (UNRWA) v napadu na Izrael 7. oktobra lani začasno ustavile financiranje agencije, sta se danes pridružili Japonska in Avstrija, poročajo tuje tiskovne agencije.

Japonska je sporočila, da je izjemno zaskrbljena zaradi domnevne vpletenosti sodelavcev agencije v teroristični napad na Izrael 7. oktobra lani. UNRWA je ob tem pozvala k preiskavi primera in ustreznim ukrepom, da bi lahko izpolnjevala svojo vlogo.

Zatem se je za ustavitev financiranja danes odločila še Avstrija in pojasnila, da bo ukrep veljal, dokler se vse obtožbe ne razjasnijo v celoti in dokler ne bo jasno, kakšne bodo posledice. Avstrijsko zunanje ministrstvo je UNRWA in Združene narode še pozvalo, naj opravijo celovito, hitro in popolno preiskavo obtožb, morebitni vpleteni v napad 7. oktobra pa morajo za to odgovarjati, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Leta 1949 ustanovljena agencija skrbi za humanitarno pomoč, izobraževanje, socialne storitve in zdravje za 5,9 milijona palestinskih beguncev na območju Gaze, Zahodnem bregu, Jordaniji, LIbanonu in Siriji. Kot piše na njeni spletni strani, je UNRWA ena največjih agencij ZN. Ima več kot 30.000 zaposlenih, od tega 13.000 samo na območju Gaze.

Uvedli preiskavo, odpustili več sodelavcev

UNRWA je v petek sporočila, da je zaradi navedb Izraela, da so sodelovali pri napadu Hamasa na Izrael, odpustila več uslužbencev in uvedla preiskavo. Zaradi obtožb so že kmalu začasno ustavitev financiranja agencije naznanile ZDA, sledile so še Velika Britanija, Avstralija, Kanada, Italija, Finska, Nemčija, Nizozemska in Švica.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je potrdil, da se obtožbe, ki jih preiskujejo tudi Združeni narodi, nanašajo na 12 ljudi. Devet so jih odpustili, eden je mrtev, identiteto dveh drugih pa še ugotavljajo. Države, ki so začasno ustavile financiranje, pa je pozval, naj vsaj zagotovijo nadaljevanje operacij UNRWA. Guterres in prvi mož UNRWA Philippe Lazzarini sta zagotovila, da bodo odgovorni za svoja dejanja odgovarjali.

Izraelski zunanji minister Izrael Kac je Lazzarinija v odzivu pozval k odstopu, potem ko je že pred tem v soboto naznanil, da si bo Izrael po vojni prizadeval ustaviti delovanje agencije v Izraelu.