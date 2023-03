Tudi kardinali bodo plačevali stanarino

V nadaljevanju preberite:

Za vatikanskim obzidjem je spet završalo. Institucija, ki ne obvladuje samo milijarde vernikov na vseh celinah, ampak je tudi največja lastnica palač in stanovanj v Rimu in po svetu, bo poslej zaračunavala visoko stanarino tudi kardinalom in višjim uradnikom rimske kurije, ki so v svojih pretežno velikih in gosposkih stanovanjih bivali brezplačno ali so plačevali simbolično stanarino. Svojemu šefu papežu kardinali zdaj očitajo, da je krivičen, njihove plače v Rimu so menda celo manjše od plač kardinalov, ki živijo drugod.