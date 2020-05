Tudi Lori Loughlin bo priznala krivdo, čakajo jo zapor in ure družbeno-koristnega dela

Felicity Huffman je svojo kazen že odsedela, dva tedna zapora sta naposled postala enajst dni, in sicer v zaporu na območju San Francisca. FOTO: Joseph Prezioso/AFP

Zatem ko je krivdo v aferi podkupovanja pri vpisovanju na elitne ameriške univerze priznala zvezdnica iz Razočaranih gospodinj Felicity Huffman , kar ji je prineslo dogovor o dveh tednih zapora, 30.000 dolarjih kazni in 250 urah družbeno-koristnega dela, se je za podobno potezo odločila tudi druga slavna protagonistka te afere,iz Polne hiše. Afera je izbruhnila lani , ko so ameriški tožilci obtožili 51 ljudi zaradi omogočanja vpisa otrok bogatašev na elitne šole, kot so univerze Yale, Georgetown ali Stanford. Starši so za vpis plačevali tudi do 6,5 milijona dolarjev.Loughlinova je bila sprva skupaj z možem, modnim oblikovalcem, med tistimi, ki krivde niso priznali, a sta, kaže, ugotovila, da je to slepa ulica. Sicer sta plačala približno pol milijona evrov, da sta se njuni hčeri, 20-letnain leto mlajša, vpisali na dobro univerzo. Pod pretvezo, da sta nadarjeni športnici, sta postali članici veslaške ekipe Univerze Južne Kalifornije (USC, University of Southern California), čeprav niti veslata ne.Pisali smo, da so proti enajstim osebam, ki krivde niso želele priznati, vložili nove obtožnice , grozilo jim je do 45 let zapora. Po poročanju CNN sicer tedaj ni šlo za kakšna nova kazniva dejanja, ampak za obtožnice, ki bi lahko povečale zagroženo kazen. Kot je povedal pravni analitik, je šlo za obliko pritiska, s katerim so želeli prisiliti obtožene, da dejanja priznajo.Loughlinova in Gianulli naj bi po poročanju BBC krivdo uradno priznala jutri. Igralka si bo s tem kazen omejila na dva meseca zapora, 150.000 dolarjev kazni in 100 ur družbeno-koristnega dela. Moževa kazen bo višja. Odsedel bo pet mesecev izza rešetk, plačal 250.000 dolarjev kazni in opravil 250 ur družbeno-koristnega dela.Skupaj z njima je število staršev, ki so po razkritju afere priznali krivdo, naraslo na 24. Huffmanova je svojo kazen že odsedela, dva tedna sta naposled postala enajst dni ječe, in sicer v enem izmed zaporov na območju San Francisca.