Tudi Marshallov načrt ni nastal v enem koraku

Se bo Evropska unija tudi v tej krizi pokazala za več kot zgolj seštevek njenih delov? Predsednik Stranke evropskega zavezništva liberalcev in demokratov (Alde), Nizozemec Hans van Baalen, verjame, da se bo, a tudi iz njegovih besed je razvidno, da evropska solidarnost, v kakršnikoli obliki se bo pojavila, najverjetneje ne bo brezpogojna. Vrh voditeljev EU prejšnji teden so nekateri opisali kot trenutek resnice za sedemindvajseterico. Kakšen je bil videti z vaše perspektive? Kot uspeh, neuspeh ali nekaj vmes?Ljudje, ki tovrstna zasedanja opisujejo kot trenutke resnice, se motijo, saj so ta le del končne rešitve. Za Marshallov ...