Tudi na demokratskem »supertorku številka dve« slavil Joe Biden

Demokratični socialist Bernie Sanders. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

New York – Nekdanji podpredsedniknadaljuje vse bolj neustavljivo pot do statusa demokratskega izzivalca republikanskega presednika. Svojega najpomembnejšega tekmecaje v torek premagal v Michiganu, Misisipiju in Missouriju ter po prvih delnih štetjih tudi v Idahu. 78-letni demokratični socialist pa je, tudi po prvih delnih štetjih, slavil v zvezni državi Washington in Severni Dakoti.Psihološko je bila za 77-letnega Bidna sinoči najpomembnejša zmaga v Michiganu, saj je Sanders tam leta 2016 presenetljivo porazil tedanjo prvakinjo demokratske stranketer podaljšal merjenje moči na ameriški levici. Bidnovi privrženci upajo, da se to tokrat ne bo zgodilo, saj je nekdanji podpredsednik že prepričljivo zmagal v Južni Karolini in desetih od štirinajstih držav »supertorka« pred tednom dni.Joe Biden vodi tudi v skupnem številu delegatov za poletno konvencijo demokratske stranke, Sanders pa vsaj za zdaj še naprej odgovarja z očitki podpore bogatih in »establišmenta« svojemu tekmecu. »Ali res mislite, da bo to kampanja razburjenja in energije, ki jo potrebujemo za zmago nad Trumpom? Jaz mislim, da ne!« Biden nasprotuje, prepričan, da nad republilkanskim predsednikom lahko zmaga le zmernejši kandidat. Videti je, da večina demokratov soglaša in namestnik nekdanjega predsednikalahko po supertorkui številka ena in številka dve v prihodnjih tednih pričakuje tudi zmago na demokratskih volitvah v Floridi, Georgii in nekaterih drugih zveznih državah ZDA.Na ameriško predsedniško kampanjo pa že vpliva koronavirus. Tako Biden kot Sanders sta v torek odpovedala zaključna slavljenja, prvo televizijsko soočenje med njima brez drugih kandidatov pa bo v nedeljo potekalo brez gledalcev.