Tudi nad Latinsko Ameriko leti kitajski balon

Kitajske oblasti so danes potrdile, da je balon, ki leti nad Latinsko Ameriko, njihov. Dodajajo, da gre za civilno plovilo. Balon sta sicer že v petek opazila Washington in Bogota. Pred le nekaj dnevi pa so v ZDA nad svojim ozemljem opazili domnevno kitajski vohunski balon in ga v soboto tudi sestrelili. Kitajsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je balon kitajski, da je »civilne narave ter se uporablja za opravljanje testov med letenjem«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zaradi vremena in omejenih manevrskih sposobnosti je plovilo močno odstopilo od predvidene smeri in pomotoma vstopilo v zračni prostor Latinske Amerike,« je na novinarski konferenci dejala tiskovna predstavnica kitajskega ministrstva Mao Ning. »Kitajska je odgovorna država in vedno dosledno spoštuje mednarodno pravo. Komunicirali smo z vsemi ustreznimi stranmi in ne bomo ogrozili nobene države,« je še dodala.

Balon, ki leti nad Latinsko Ameriko, so sicer že v petek opazile ZDA. Kolumbijske zračne sile so kmalu zatem sporočile, da so zaznale »predmet z značilnostmi, podobnimi balonu«, in ga »spremljale, dokler ni zapustil nacionalnega zračnega prostora«. Dodale so tudi, da v sodelovanju z drugimi državami preiskujejo izvor plovila.