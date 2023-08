Tudi po umiku iz Rusije usoda Wagnerjeve skupine še vedno visi v zraku

V nadaljevanju preberite:

Manj kot dva meseca po oboroženi vstaji pripadnikov Wagnerjeve skupine, ki je zatresla Rusijo in se sprevrgla v največjo krizo dve desetletji dolge vladavine predsednika Vladimirja Putina, se pojavlja vedno več ugibanj o tem, kolikšen del dogovora, ki jo je pomagal končati, še vedno drži in kaj je sploh še ostalo od zloglasne zasebne vojaške organizacije. Odgovor na to dilemo bi bil nadvse koristen tudi z varnostnega vidika, saj prisotnost wagnerjevcev v Belorusiji povzroča veliko nervoze in vojaških premikov v njenih zahodnih sosedah.