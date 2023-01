Tudi pravoslavni božič ni zaustavil vojnih ognjemetov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je drevi v voščilu za pravoslavni božič državljanom zaželel najprej zmago, potem pa tisočletni mir in blaginjo. Med prazniki miru niso doživeli, čeprav so se napadalci odločili, da bodo med njimi prekinili spopade. Pobudo Moskve o božičnem premirju je Kijev odločno zavrnil, a po uradnih poročilih ukrajinskih oblasti se tudi ruska vojska ni držala ukazov predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina , da bi morali od danes opoldne naprej za 36 ur zaustaviti napade.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je drevi v voščilu za pravoslavni božič državljanom zaželel najprej zmago, potem pa tisočletni mir in blaginjo. Med prazniki miru niso doživeli, čeprav so se napadalci odločili, da bodo med njimi prekinili spopade. Pobudo Moskve o božičnem premirju je Kijev odločno zavrnil, a po uradnih poročilih ukrajinskih oblasti se tudi ruska vojska ni držala ukazov predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina, da bi morali od danes opoldne naprej za 36 ur zaustaviti napade.

Prvo pobudo, da bi moralo med proslavljanjem pravoslavnega božiča utihniti orožje, je dal moskovski metropolit Kiril, ki vse od začetka ruske invazije na Ukrajino ni skrival, da podpira ruski obračun z ukrajinskimi »nacisti«. Njegov predlog je podprl Putin in ruski vojski zaukazal, naj od včerajšnjega poldneva naprej za 36 ur zaustavi »operacijo demilitarizacije in denacifikacije« svoje zahodne sosede.

Odziv nasprotnikov in njihovih zahodnih podpornikov je bil enoznačen. Zelenski je izjavil, da je ta predlog zgolj pretveza, s katero hočejo Rusi božične praznike izkoristiti za okrepitev obrambe, s katero se nadejajo zaustaviti protiofenzivo branilcev. Voditelji zahodnih ukrajinskih zaveznic so ponavljali besede Zelenskega o ruskih dvoličnih in zavajajočih mirovnih pobudah, ameriški predsednik Joe Biden pa je izjavil, da tistim, ki so napadali na novoletno noč, ni mogoče zaupati.

Vseeno so danes tudi ukrajinske sile malce zaustavile svoje napade, a če gre verjeti sinočnjemu vsakdanjemu poročilu o dogajanjih na bojiščih generalnega štaba ukrajinskih oboroženih sil, tudi ruska vojska ni spoštovala »prazničnih zapovedi« o premirju, ki jim jih je zaukazal Putin. Že zjutraj so iz Hersona poročali o novih napadih na mesto, ki je bilo sprva v rokah osvojevalcev, a so se iz njega novembra umaknili. Po trditvah Kijeva so danes sovražniki izvršili vsaj trinajst raketnih napadov v doneški in dnepropetrovski regiji, kjer je bila tarča ponovno energetska infrastruktura.

Oprostitev po šestih mesecih

Če se napovedane prekinitve ognja niso mogli veseliti niti tisti, ki jim jo je zapovedal njihov ruski vrhovni poveljnik, je lahko praznike doma proslavljala prva skupina ruskih zapornikov, ki so si pot na prostost odkupili s šestmesečnim služenjem v ruski zasebni vojski Vagner.

Sodelavci zaprtega ruskega opozicijskega političnega aktivista Alekseja Navalnega so septembra objavili video posnetke, na katerih ustanovitelj in voditelj skupine Vagner, sicer uspešni gostinski podjetnik Sergej Prigožin, ki se ga je zaradi domnevno nadvse tesnih povezav z ruskim predsednikom v zahodnih medijih oprijelo ime Putinov »glavni kuhar«, v eni od ruskih kaznilnic tamkajšnjim stanovalcem ponuja oprostitev vseh grehov, če se bodo priključili njegovim borcem v »osvobajanju Ukrajine pred fašisti«. Okoli dva ducata obsojenih zločincev si je doslej prislužilo pomilostitev s prostovoljnim sodelovanjem v »posebni vojaški operaciji« v Ukrajini.

»Ne veseljačite preveč, ne jemljite mamil, ne posiljujte žensk in ne počnite neumnosti,« je Prigožin povedal na video posnetku, ki so ga včeraj objavile ruske državne tiskovne agencije. Stal je pred skupino zdaj že »demobiliziranih« nekdanjih zapornikov, še vedno oblečenih v maskirne uniforme, med katerimi jih je nekaj slonelo na berglah, nekaj pa sedelo v invalidskih vozičkih.

Imen obsojencev, ki so si z vojskovanjem odpravili zaporne kazni, niso objavili, a v ruskih opozicijskih spletnih medijih, ki so doma prepovedani in zdaj izhajajo v tujini, so na posnetkih prepoznali nekaj oseb. Eden od njih je 34-letni Anatolij Salmin iz okolice Sankt Peterburga, ki je bil že večkrat obsojen, med drugim pa mu je leta 2011 sodišče prisodilo tudi devet let strogega zapora, ker je med ribarjenjem utopil svojega znanca.

Zaradi vojskovanja v Ukrajini so oprostili tudi veterinarja Dmitrija Karavajčika, ki je pred nekaj leti polnil stolpce ruske časopisja zaradi obtožb, da je proizvajal in prodajal mamilo amfetamin, zaradi česar so mu pred tremi leti in pol prisodili 17 let zapora. Med ruskimi kriminalci, ki so si s polletnim vojskovanjem v Ukrajini prislužili svobodo, so novinarji prepoznali tudi pred tremi leti na dvajset let zapora obsojenega Aleksandra Sujetova, voditelja kriminalne združbe, ki je v Sankt Peterburgu ropala draguljarne.