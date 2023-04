Tudi Slovenija proti Madžarski glede pravic LGBTI+

Slovenija se je pridružila tožbi evropske komisije proti Madžarski pred sodiščem EU glede zakonodaje, usmerjene proti skupnosti LGBTI+. To odločitev je na današnji seji sprejela slovenska vlada.

Tako so se doslej odločile še Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija in Švedska. V civilnodružbeni organizaciji Reclaim pričakujejo, da se bosta tožbi kmalu pridružili tudi Francija in Nemčija. Rok se sicer izteče danes. Tožbo je podprl tudi evropski parlament.

Tožba se konkretno nanaša na zakonodajo, s katero je Madžarska prepovedala, da bi se mladoletnikom omogočil dostop do vsebin, ki prikazujejo odklon od spolne identitete ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost. Bruselj konkretno očita Budimpešti kršitve prava EU z ukrepi, kot sta onemogočanje dostopa do takšnih oglasov ali zahteva do ponudnikov avdiovizualnih storitev, da lahko takšno vsebino predvajajo le med 22. in 5. uro.

Evropska komisija je prepričana, da madžarska zakonodaja krši pravila delovanja notranjega trga EU, temeljne pravice posameznikov, zlasti pripadnikov skupnosti LGBTI+, in tudi vrednote Unije.

Kot so sporočili s seje vlade, »Slovenija želi s priglasitvijo intervencije v tožbi evropske komisije proti Madžarski izraziti svojo neomajno podporo temeljnim vrednotam, na katerih temelji EU: človekovemu dostojanstvu, svobodi, demokraciji, enakosti, vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov in pripadnic manjšin«.