Tudi Slovenija z vojaki za varnostna jamstva Ukrajini

Na hibridnem zasedanju koalicije voljnih v Parizu so voditelji več kot 30 držav – udeležili so se ga fizično ali po videopovezavi – zagotovili podelitev varnostnih jamstev Ukrajini, ko bo sklenjeno premirje. Vsebina prihodnjih jamstev in vloga posameznih držav pri tem ostajata nejasni.

Tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je ocenila, da bo treba Ukrajino preoblikovati v »jeklenega ježevca«, vzpostaviti večnacionalne sile s podporo ZDA in okrepiti obrambno držo Evrope. Francoski predsednik Emmanuel Macron zatrdil, da je evropska stran pripravljena zagotoviti jamstva. Kakšna bo vloga ZDA pri tem, naj bi bilo določeno v prihodnjih dneh.