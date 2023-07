Tudi Slovenija z zadržki glede pošiljanja kasetnega streliva v Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Nedavna odločitev Bidnove administracije, da v obstoječo vojaško pomoč Ukrajini vključi kasetno strelivo, še vedno dviguje prah med ameriškimi zaveznicami, ki so pogodbenice konvencije o prepovedi tega orožja, vključno s Slovenijo. Četudi v Londonu, Berlinu in drugih evropskih prestolnicah ne odobravajo ameriške poteze, so hkrati jasni, da do nje ne bi prišlo, če Rusija ne bi napadla svoje sosede.