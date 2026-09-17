Tudi v Nemčiji in Avstriji pritisk na vlado zaradi cen goriva

Podobno kot v Sloveniji tudi v Avstriji in Nemčiji cene goriv dosegajo rekorde ali so blizu njih. Zaradi tega so avtoprevozniki pa tudi potrošniške organizacije začele pozivati, naj vlade vendarle ukrepajo. Spomnimo, da so tako v Avstriji kot v Nemčiji že spomladi uvedli ukrepe za znižanje cen, tudi tokrat pa poteka podobna razprava. Avtoprevozniki v obeh državah konkretno pričakujejo trajno znižanje dajatev za komercialno rabo goriva. V Nemčiji pa znova razpravljajo tudi o obdavčitvi presežnih dobičkov, kar so v preteklosti že storili.