Tudi v Sloveniji priljubljeni Kik zapira 300 trgovin

Nemški diskontni tekstilni trgovec Kik bo letos zaprl na stotine trgovin, poroča mednarodni tisk. V Nemčiji bo zaprtih okoli 135 trgovin, preostale se nahajajo v tujini.

Skupno načrtuje v Evropi do konca letošnjega leta 300 zaprtij in 75 odprtij. Tako se bo število trgovin zmanjšalo za približno 225, ostalo bo nekaj več kot 4000 lokacij. Od tega jih bo v Nemčiji ostalo približno 2200. Nekatere trgovine so se že zaprle, druga zaprtja bodo sledila v prihodnjih mesecih.

Veliko zaposlenih še ni bilo obveščenih

»Optimiziramo svoj portfelj za večjo dobičkonosnost,« je za nemški časopis Handelsblatt povedal izvršni direktor in finančni direktor Christian Kümmel. »Formula ‘odpremo pet novih trgovin in imamo petkrat več kupcev’ ni delovala stoodstotno.«

V nekaterih primerih so bile trgovine oddaljene manj kot kilometer. »Širili smo se preveč na gosto. To zdaj zmanjšujemo.« Po besedah direktorja so preostale trgovine dobičkonosne.

Podjetje ni objavilo seznama trgovin, ki bodo zaprte. Veliko zaposlenih o tem še ni bilo obveščenih. »Zaposlene iz prizadetih trgovin bomo zaposlili na drugih lokacijah ali pa našli drugo rešitev,« pravi Kümmel. Odpuščanja niso načrtovana. Kik ima približno 32.000 zaposlenih, od tega 19.000 v Nemčiji.