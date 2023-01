Tujcem bi prepovedali nakupe nepremičnin

V nadaljevanju preberite:

Balearski otoki so znani po turkiznih zalivih, slikovitih pečinah, pestrem nočnem življenju, hordah nemških obiskovalcev in nič manj po zasoljenih cenah stanovanj. Da bi omejili povpraševanje in nekoliko razbremenili pregreti trg, je regionalna vlada ustanovila posebno komisijo in ji naložila, naj preuči možnost prepovedi nakupa nepremičnin tujcem, ki na tem priljubljenem sredozemskem arhipelagu živijo manj kot pet let.