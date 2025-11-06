Tujcem obljubijo dobro službo, nato pa jih pošljejo na fronto

Neomejen dostop | že od 14,99€
Južnoafriška vlada trdi, da je prejela 17 klicev svojih državljanov, ki so se domnevno pridružili vojaškemu konfliktu v Ukrajini ali Rusiji kot plačanci. Moški, stari med 20 in 39 let, so ujeti v ukrajinski regiji Donbas, poroča BBC.
Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je naročil preiskavo, med katero bodo ugotovili okoliščine, v katerih so mlade moške nagovorili v vojaško službo, je za javnost dejal predstavnik tamkajšnje vlade Vincent Magwenya, a ni razkril, za katero stran se borijo južnoafriški vojaki.
Po zakonu se državljani Južnoafriške republike ne smejo boriti kot plačanci za tuje države, razen če jim to dovoli domača vlada. Ujete moške so domnevno v vojaško službo zvabili pod pretvezo, da jih v tujini čaka dobra služba, trdi južnoafriška vlada.
Magwenya je dejal, da si vlada prek diplomatskih vezi prizadeva, da bi se lahko njihovi državljani vrnili domov. »Predsednik Ramaphosa in južnoafriška vlada strogo obsojata posameznike, ki delajo s tujimi vojaškimi entitetami in izkoriščajo mlade ranljive ljudi,« je še dodal. Južna Afrika ima več kot 30-odstotno stopnjo brezposelnosti, največja pa je prav med mladimi.
BBC je menda odkril dokaze, ki nakazujejo, da si Rusija prizadeva razširiti svoj vpliv v Afriki. Rusko obrambno ministrstvo nadzoruje skupino plačancev Africa Corps, ki je nadomestila svojo paravojaško tekmico Wagner v Zahodni Afriki, potem ko je njen vodja Jevgenij Prigožin umrl v letalski nesreči leta 2023.
Južnoafriška vlada je avgusta izdala opozorilo mladim ženskam, naj ne nasedajo novačenju prek družbenih omrežij, kjer jim sogovorniki ponujajo dobre službe v tujini, predvsem v Rusiji. BBC je v preiskavi ugotovil, da so eno izmed južnoafriških deklet odpeljali v Tatarstan, kjer je delala v tovarni dronov. Po ocenah britanske medijske hiše je Rusija iz Afrike in Južne Azije odpeljala okoli tisoč žensk, ki zdaj delajo v tovarni orožja v Alabugi.
Kenijska policija je septembra rešila 20 ljudi iz tihotapske mreže, ki je skupino prepričala, da jih v Rusiji čakajo dobre službe, v resnici pa so jih nameravali poslati na fronto.
Ukrajina ima v svojih zaporih državljane iz različnih držav, med njimi tudi iz Somalije, Toga, Kube in Šrilanke, obenem pa je tudi sama poskušala novačiti vojake iz tujih držav, vključno z Afričani, poroča BBC.
Leta 2022 je senegalsko zunanje ministrstvo ukrajinskega veleposlanika pozvalo, naj od ambasade zahteva, da z družbenega omrežja facebook umaknejo objavo, kjer so tuje državljane vabili v ukrajinsko vojsko. Na tovrstno nabiranje vojakov se je takrat odzvala tudi Nigerija, ki je Ukrajino opozorila, da takšnih poskusov novačenja ne bo tolerirala.
Guverner regije Volgograd v južni Rusiji Andrej Bočarov je na omrežju telegram zapisal, da je v ukrajinskem napadu z droni 48-letnega moškega ubil šrapnel, ostanki sestreljenih dronov pa da so povzročili požar na enem od industrijskih območij v regiji.
Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je zračna obramba nad ruskim ozemljem sestrelila skupno 75 dronov, večino nad regijo Volgograd.
Ukrajinska stran trdi, da je v tej regiji na jugu Rusije med drugim zadela rafinerijo nafte. Tovrstni ruski obrati so v zadnjem času pogosta tarča ukrajinskih napadov.
Na drugi strani je bilo v napadu ruskih dronov na industrijsko mesto Kamjanske v Dnipropetrovsku ranjenih osem ljudi, je sporočil začasni guverner te regije Vladislav Hajvanenko. Napadi so povzročili škodo na stavbah, avtomobilih in infrastrukturi.
Medtem se nadaljujejo boji na območju strateško pomembnega mesta Pokrovsk v ukrajinski vzhodni regiji Doneck, ki ga je v torek obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Kijevu so v sredo zavrnili ruske navedbe o obkolitvi ukrajinskih sil.
STA
