Tuji delavci na Hrvaškem tarča lažnih obtožb in napadov

Neznanci so v sredo v Zagrebu napadli državljana Nepala. Napad se je zgodil v času, ko je na spletu vse pogostejši sovražni govor proti delavcem iz Azije na Hrvaškem. Ti so v zadnjih dneh tudi tarča lažnih obtožb, potem ko so se na spletu razširile njihove fotografije z novoletnega praznovanja v središču Zagreba.

Sredin napad je v četrtek za hrvaški časnik Jutarnji list potrdila tudi policija. Tuji državljan po njihovih informacijah ni bil poškodovan, dogodek pa še preiskujejo.

Kot piše Jutarnji list, so neznanci nepalskega državljana napadli v sredo po 21. uri, ko se je vračal domov z dela v eni od trgovin. Na tramvajski postaji so k njemu pristopili neznani moški in zahtevali cigareto. Ko jim je rekel, da ne kadi in da je nima, so ga napadli.

To sicer ni bil prvi napad na tujega delavca v zadnjem času. Novembra lani je skupina treh mladih napadla dostavljavca hrane za podjetje Glovo. Pri Glovu so tedaj razkrili, da so za vse dostavljavce uvedli SOS-gumb na aplikaciji, prek katerega zaposleni lahko hitro pokličejo na pomoč pristojne organe.

Nestrpnost do tujih delavcev iz azijskih držav je dobila zagon, potem ko so po spletu začele krožiti fotografije z zagrebškega glavnega trga med praznovanjem novega leta, kjer je bilo tudi veliko Azijcev. Fotografije so spremljali sovražni komentarji na družbenih omrežjih, pojavile pa so se tudi obtožbe, da so tujci otipavali mladoletnice, zaradi česar je morala posredovati policija.

Zagrebška policija je navedbe na družbenih omrežjih zanikala. Za hrvaški spletni portal Index so zatrdili, da niso prejeli nobenih informacij ali prijav zaradi domnevnega nadlegovanja mladoletnic med praznovanjem novega leta ne prek operativno-komunikacijskega centra ne na kateri od policijskih postaj.

Na Hrvaškem so od začetka januarja do konca novembra lani izdali več kot 160.000 delovnih dovoljenj tujcem, kar je za 30 odstotkov več kot v celotnem letu 2022. Več kot 41.000 ali 35 odstotkov delovnih dovoljenj so izdali državljanom azijskih držav, največ iz Nepala, Indije in s Filipinov.