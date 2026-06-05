Tuji mediji o vrnitvi slovenskega »princa teme«

Z začetkom nove vlade Janeza Janše evropski mediji že izražajo svoje stališče o »novi stari težavi evropskega sveta«. Tako so zapisali na spletnem portalu EUobserver, kjer novega predsednika vlade označijo za populista in nekoga, ki bo Slovenijo potiskal še bolj v desno in bi lahko postal nov glavobol za Bruselj.

Portal navede, da je Janša od nekdaj precej kontroverzna osebnost, saj je bil v zaporu že dvakrat. Leta 1988 zaradi razkritja vojaških skrivnosti kot novinar, kar označijo za na videz pogumno potezo, in leta 2014, ko so ga obsodili zaradi korupcije, kasneje pa sodbo razveljavili.

Da je tesen zaveznik nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbána, je poročal tudi portal Politico. EUobserver pa dodaja še nekdanjega poljskega premiera Mateusza Morawieckega in ameriškega Donalda Trumpa ter njegov slog vladanja označi kot bojevit, v katerem svobodne medije, neodvisna sodišča in bruseljske birokrate dojema kot sovražnike.

Njegovo delovanje na družbenih omrežjih primerjajo s Trumpovim, saj vključuje poskuse diskreditacije neodvisnih medijev (vključno z EUobserverjem in Politicom leta 2021) ter različne žalitve kritičnih novinarjev – s čimer je skoval izraz »presstitutke«. Njegovi prepiri na twitterju niso bili usmerjeni le proti novinarjem, temveč tudi proti poslancem evropskega parlamenta.

Portal opisuje dogodek med slovenskim predsedovanjem svetu EU leta 2021. Takrat je v Ljubljano prispela delegacija poslancev evropskega parlamenta, da bi preiskala Janševo zatiranje medijske svobode. Janša sestanka z njimi ni le zavrnil, ampak je na twitterju objavil tudi sliko 13 poslancev evropskega parlamenta, ki jih je označil za »Soroseve lutke«. Takratni nizozemski premier Mark Rutte, zdajšnji generalni sekretar Nata, je to takrat označil za »neokusno«.

Takrat je več organizacij za svobodo medijev Janšo obtožilo, da vodi vojno proti domačim slovenskim medijem, da je ukinil financiranje več medijev, ki so bili kritični do vlade, in da je zadušil Slovensko tiskovno agencijo (STA).

»Princ teme«

Na domačem trgu si Janševa nova koalicija prizadeva za uvedbo več davčnih olajšav, ukinitev neposrednega državnega financiranja nevladnih organizacij, reformo javne radiotelevizije in omejitev pravice do stavke, navede EUobserver.

V Bruslju pričakujejo, da bo njegova nacionalistična agenda v nasprotju z nekaterimi evropskimi politikami, zlasti s tistimi, ki se nanašajo na podnebje, LGBTIQ+ ali pravice žensk.

Po poročanju portala, v nasprotju z nekaterimi drugimi populističnimi desničarskimi osebnostmi v Evropi, naj bi Janša ostal odločen podpornik Ukrajine in odločno podprl nadaljnje sankcije EU proti Rusiji. Prav tako velja za močnega zagovornika širitve tako za Ukrajino kot za Zahodni Balkan.

Portal meni, da so skepticizem podžgali tudi komentarji vodje stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, ki je bil s podporo Janše izvoljen za predsednika slovenskega parlamenta in je napovedal načrte za obisk Moskve.

Janša si je skozi leta prislužil veliko vzdevkov, od »maršala Tweeta« do »mini Trumpa« Evrope. »Toda slovenski prijatelj mi je pred kratkim povedal, da je v državi znan tudi kot »princ teme« – izraz, ki bolje opiše njegovo politično dušo. Skuhal ga je nekdanji predsednik Janez Drnovšek, da bi opisal temačni in destruktivni slog, katerega cilj je monopolizacija oblasti in razdelitev družbe,« je zapisal novinar portala EUobserver.

»Upajmo, da Princ teme ne bo postal še ena strukturna nadloga za Evropsko unijo, zdaj ko Orbána ni več. Zagotovo pa boste videli več Slovenije na naslovnicah – in ne vedno iz dobrih razlogov,« je dodal na koncu.