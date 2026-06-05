  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Tuji mediji o vrnitvi slovenskega »princa teme«

    Skrbita jih predvsem vpliv na novinarje in odnos do Bruslja.
    Tuji mediji opozarjajo na možne posledice za Slovenijo in EU. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
    Galerija
    Tuji mediji opozarjajo na možne posledice za Slovenijo in EU. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
    A. H.
    5. 6. 2026 | 10:47
    5. 6. 2026 | 11:04
    4:19
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Z začetkom nove vlade Janeza Janše evropski mediji že izražajo svoje stališče o »novi stari težavi evropskega sveta«. Tako so zapisali na spletnem portalu EUobserver, kjer novega predsednika vlade označijo za populista in nekoga, ki bo Slovenijo potiskal še bolj v desno in bi lahko postal nov glavobol za Bruselj.

    Portal navede, da je Janša od nekdaj precej kontroverzna osebnost, saj je bil v zaporu že dvakrat. Leta 1988 zaradi razkritja vojaških skrivnosti kot novinar, kar označijo za na videz pogumno potezo, in leta 2014, ko so ga obsodili zaradi korupcije, kasneje pa sodbo razveljavili.

    Da je tesen zaveznik nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbána, je poročal tudi portal Politico. EUobserver pa dodaja še nekdanjega poljskega premiera Mateusza Morawieckega in ameriškega Donalda Trumpa ter njegov slog vladanja označi kot bojevit, v katerem svobodne medije, neodvisna sodišča in bruseljske birokrate dojema kot sovražnike.

    Njegovo delovanje na družbenih omrežjih primerjajo s Trumpovim, saj vključuje poskuse diskreditacije neodvisnih medijev (vključno z EUobserverjem in Politicom leta 2021) ter različne žalitve kritičnih novinarjev – s čimer je skoval izraz »presstitutke«. Njegovi prepiri na twitterju niso bili usmerjeni le proti novinarjem, temveč tudi proti poslancem evropskega parlamenta.

    image_alt
    Vitkejša vlada za klesanje vitkejše države

    Portal opisuje dogodek med slovenskim predsedovanjem svetu EU leta 2021. Takrat je v Ljubljano prispela delegacija poslancev evropskega parlamenta, da bi preiskala Janševo zatiranje medijske svobode. Janša sestanka z njimi ni le zavrnil, ampak je na twitterju objavil tudi sliko 13 poslancev evropskega parlamenta, ki jih je označil za »Soroseve lutke«. Takratni nizozemski premier Mark Rutte, zdajšnji generalni sekretar Nata, je to takrat označil za »neokusno«.

    Takrat je več organizacij za svobodo medijev Janšo obtožilo, da vodi vojno proti domačim slovenskim medijem, da je ukinil financiranje več medijev, ki so bili kritični do vlade, in da je zadušil Slovensko tiskovno agencijo (STA).

    »Princ teme«

    Na domačem trgu si Janševa nova koalicija prizadeva za uvedbo več davčnih olajšav, ukinitev neposrednega državnega financiranja nevladnih organizacij, reformo javne radiotelevizije in omejitev pravice do stavke, navede EUobserver.

    V Bruslju pričakujejo, da bo njegova nacionalistična agenda v nasprotju z nekaterimi evropskimi politikami, zlasti s tistimi, ki se nanašajo na podnebje, LGBTIQ+ ali pravice žensk.

    Po poročanju portala, v nasprotju z nekaterimi drugimi populističnimi desničarskimi osebnostmi v Evropi, naj bi Janša ostal odločen podpornik Ukrajine in odločno podprl nadaljnje sankcije EU proti Rusiji. Prav tako velja za močnega zagovornika širitve tako za Ukrajino kot za Zahodni Balkan.

    image_alt
    Bruselj še brez postopka proti Sloveniji, odločal bo spet jeseni

    Portal meni, da so skepticizem podžgali tudi komentarji vodje stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, ki je bil s podporo Janše izvoljen za predsednika slovenskega parlamenta in je napovedal načrte za obisk Moskve.

    Janša si je skozi leta prislužil veliko vzdevkov, od »maršala Tweeta« do »mini Trumpa« Evrope. »Toda slovenski prijatelj mi je pred kratkim povedal, da je v državi znan tudi kot »princ teme« – izraz, ki bolje opiše njegovo politično dušo. Skuhal ga je nekdanji predsednik Janez Drnovšek, da bi opisal temačni in destruktivni slog, katerega cilj je monopolizacija oblasti in razdelitev družbe,« je zapisal novinar portala EUobserver.

    »Upajmo, da Princ teme ne bo postal še ena strukturna nadloga za Evropsko unijo, zdaj ko Orbána ni več. Zagotovo pa boste videli več Slovenije na naslovnicah – in ne vedno iz dobrih razlogov,« je dodal na koncu.

    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Več sto milijonov vreden posel: Nvidia kupila podjetje Slovenca Jureta Leskovca

    Jure Leskovec je s soustanoviteljema oblikoval podjetje Kumo AI, ki je ustvarilo izjemno natančne modele UI.
    4. 6. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Janševa vlada ukrepa: umaknili palestinsko zastavo in kadrovali

    Na prvi seji je ministrska ekipa imenovala državne sekretarje. Podpredsednika vlade sta ministra Vrtovec in Logar, Jeretič na vrh Ukoma.
    4. 6. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Mi smo Titovi, Janša je naš

    Preteklost se v resnici vrača, a ne nujno na način, kot bi si ga želeli Janša in njegovi.
    Mojca Pišek 5. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Telefonske prevare

    Prevaranti uspešni, tudi če imate prazen bančni račun

    Po novem so ogroženi tudi povezani bančni računi družinskih članov, najamejo pa tudi hitre kredite na račun žrtev.
    Tomica Šuljić 4. 6. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

    Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

    Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
    Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju John Velissarios

    John Velissarios: Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

    Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
    Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Učni pristopi

    Kateder na poti na smetišče zgodovine

    Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
    Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Janez JanšamedijiEvropski parlamentViktor Orbansvoboda medijevDonald TrumpEvropska unijaBruseljPolitico

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Svetovni prvak

    Angleški plemič bo navijal za dve reprezentanci

    Sedemkratni svetovni prvak formule 1 sir Lewis Hamilton je razkril, da bo na svetovnem prvenstvu v nogometu držal pesti za domovino in Brazilijo.
    5. 6. 2026 | 11:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Prve poteze Janeza Janše zmanjšujejo že tako majhno zaupanje do politike

    Ministrska sestava daje slutiti, da se ne bo odpovedal kulturnemu boju, denimo prek ministrstev za izobraževanje in kulturo.
    Nejc Gole 5. 6. 2026 | 11:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (5. 6.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 5. 6. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pol stoletja najvišjega dimnika v Evropi

    Trboveljski dimnik je vpisan v register nepremične kulturne dediščine kot spomenik lokalnega pomena. Vzponi nanj niso več dovoljeni.
    Polona Malovrh 5. 6. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vlada 2026

    Novo vlado vodi zadnji aktivni politik osamosvojitvene generacije

    Pot nepoklicnega občinskega političnega funkcionarja je v Grosupljem začel pred petimi desetletji.
    Ali Žerdin 5. 6. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (5. 6.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 5. 6. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pol stoletja najvišjega dimnika v Evropi

    Trboveljski dimnik je vpisan v register nepremične kulturne dediščine kot spomenik lokalnega pomena. Vzponi nanj niso več dovoljeni.
    Polona Malovrh 5. 6. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vlada 2026

    Novo vlado vodi zadnji aktivni politik osamosvojitvene generacije

    Pot nepoklicnega občinskega političnega funkcionarja je v Grosupljem začel pred petimi desetletji.
    Ali Žerdin 5. 6. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZANIMIVO

    Zakaj so nekatere slovenske kmetije drugačne?

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    3. 6. 2026 | 07:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZDRAVSTVO

    »Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    FRANCOSKI ŠARM

    Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Vprašanje, ki bega slovenske voznike

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novost v slovenski energetiki

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo