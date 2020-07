FOTO:Tukididova past za ZDA in Kitajsko

New York – Tukididova past je po definiciji harvardskega profesorja Grahama Allisona velika verjetnost vojaškega merjenja moči med zahajajočo in novo velesilo sveta. Starogrški zgodovinar je opisoval trenja med Atenami in Šparto, po Allisonu pa se je v zadnjih petsto letih dvanajst od šestnajstih podobnih izzivanj strateških razmerij razpletlo šele z vojaškim spopadom. Eden bolj razvpitih primerov klasičnega hlepenja vstajajoče velesile po svetovni moči je bil zadnji nemški cesar Viljem II., ki je v iskanju nemškega »prostora pod soncem« pomagal tedaj znani svet potisniti v katastrofalno prvo svetovno vojno in zasaditi ...