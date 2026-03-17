81-letni pacientki na Hrvaškem uspešno odstranili 36-kilogramski tumor

Ekipa zdravnikov splošne bolnišnice v Gospiću je prejšnji teden uspešno izvedla operacijo, med katero so 81-letni pacientki odstranili tumor, težak 36 kilogramov. Operacijo je vodil ginekolog Darko Milinović, ki je obenem tudi župan tega mesta v Liki v osrednjem delu Hrvaške.

Pri operaciji je sodelovala ekipa ginekologov, kirurgov, anesteziologov in medicinskih sester, vodil pa jo je Milinović, ki je v gospiški bolnišnici predstojnik oddelka za ginekologijo in porodništvo.

Največji tumor

Poseg je bil po njegovih besedah zapleten in tvegan zaradi starosti pacientke in velikosti tumorja. Ta se je raztezal od medenice do pljuč, pacientka pa je po operaciji lažja za 36 kilogramov, je v ponedeljek pojasnil za hrvaško tiskovno agencijo Hina. Dodal je tudi, da gre po njegovih informacijah za največji tumor, ki so ga doslej odstranili v hrvaškem zdravstvu.

Milinović je še dejal, da bi se pacientka lahko odločila za operacijo v Zagrebu, a je izbrala bolnišnico v Gospiću. Zahvalil se ji je za zaupanje in poudaril, da je hrvaško zdravstvo močno toliko, kolikor so močne njegove županijske zdravstvene ustanove.

Pacientka, ki prihaja iz Gospića, po operaciji dobro okreva in bi lahko že prihodnji teden zapustila bolnišnico.