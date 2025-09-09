Tunizija zanika napad na plovilo z Greto Thunberg

Tunizijske oblasti so zanikale trditve, da je bilo eno od plovil humanitarne flotilje proti Gazi, na katerem so tudi aktivisti, med njimi Greta Thunberg, napadeno z brezpilotnim letalnikom. Organizatorji Global Sumud Flotilla (GSF) so sporočili, da je portugalsko plovilo utrpelo požar zaradi domnevnega napada v bližini pristanišča Sidi Bou Said, vendar so vsi člani posadke na varnem. Tunizijska nacionalna garda je za AFP zatrdila, da »ni bil zaznan noben dron« in da preiskava še poteka. Prvi izsledki kažejo, da je eksplozija izvirala iz notranjosti plovila, poroča BBC.

GSF je objavil posnetke na instagramu, kjer so govorci omenjali incendiary device (vžigalno napravo).

Poročevalka ZN za okupirana palestinska ozemlja Francesca Albanese, ki živi v Tuniziji, je opozorila, da bi potrjen napad pomenil kršitev tunizijske suverenosti. Albanesejeva je sicer znana kritičarka izraelske vojaške kampanje v Gazi, zaradi česar je bila julija tarča ameriških sankcij.

Global Sumud Flotilla (GSF) je največja doslej organizirana civilna humanitarna pomorska pobuda za prekinitev izraelske blokade Gaze. Vzpostavljena je bila leta 2025 in združuje več iniciativ, med njimi Freedom Flotilla Coalition, Global Movement to Gaza in Maghreb Sumud Flotilla. V njej sodeluje več kot 50 plovil in okoli 15.000 udeležencev iz 44 držav, med njimi znane osebnosti, kot sta poleg Grete Thunberg nekdanja županja Barcelone Ada Colau in Zwelivelile Mandela, vnuk Nelsona Mandele. Plovila so odplula konec avgusta iz Barcelone, Genove, Tunisa, Malezije in drugih pristanišč. Namen akcije je prebiti izraelsko blokado Gaze in opozoriti na humanitarne razmere v obleganem območju.

Greta Thunberg na t. i. Family Boatu, preden je flotilja izplula iz Barcelone. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Izrael tovrstne pobude označuje kot propagandne akcije brez realnega humanitarnega učinka. Tovrstne misije so bile že večkrat tarča sabotaž.

Junija so izraelske sile zasegle ladjo Madleen z 12 aktivisti, med njimi Thunbergovo in francosko-palestinsko evropsko poslanko Rimo Hassan, in jih deportirale. Že maja je Freedom Flotilla trdila, da je bila njena ladja napadena z dronom ob Malti. BBC je takrat prejel posnetek klica na pomoč, v katerem kapitan omenja napad in požar. Malteške oblasti so potrdile, da so bili vsi na krovu na varnem, ogenj pa je bil ponoči pogašen. Leta 2010 so izraelski komandosi vdrli na turško ladjo Mavi Marbara in ubili deset aktivistov.