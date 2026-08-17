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    Svet

    Naročil umor Tupaca? Sojenje razkriva nove podrobnosti

    Skoraj tri desetletja po umoru ameriškega raperja Tupaca Shakurja se je v Las Vegasu začelo sojenje Duanu »Keffe D« Davisu.
    Duane Davis FOTO: Steve Marcus/AFP
    Galerija
    Duane Davis FOTO: Steve Marcus/AFP
    R. I.
    17. 8. 2026 | 21:23
    2:34
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    Skoraj tri desetletja po umoru ameriškega raperja Tupaca Shakurja se je v Las Vegasu začelo sojenje Duanu »Keffe D« Davisu, nekdanjemu vodji tolpe South Side Compton Crips. Tožilstvo trdi, da je Davis septembra 1996 naročil maščevalni napad, v katerem je bil 25-letni glasbenik smrtno ranjen.

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    Po skoraj 30 letih zaradi Tupacovega umora končno na sodišče

    Po navedbah tožilca Binuja Pilala je bil povod pretep Davisovega nečaka Orlanda Andersona, pri katerem je po boksarskem dvoboju Mika Tysona sodeloval tudi Shakur. Nekaj ur pozneje se je ob avtomobil, v katerem sta bila Shakur in vodja založbe Death Row Records Marion »Suge« Knight, pripeljal bel cadillac. Iz njega so napadalci streljali na Shakurja, ki je zaradi poškodb pozneje umrl.

    Tožilstvo Davisu ne očita, da je sam streljal, ampak da je priskrbel orožje in naročil napad. Pri tem se opira tudi na njegove poznejše izjave v intervjujih, pogovorih z organi pregona in avtobiografiji iz leta 2019. V njej je Davis zapisal, da je sedel na sprednjem sedežu cadillaca in orožje predal potnikom na zadnjem sedežu, ni pa navedel, kdo je streljal.

    Davis, star 63 let, očitke zavrača in se je izrekel za nedolžnega. Trdi, da so bile njegove pretekle izjave pretirane zaradi promocije knjige. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta.

    Umor Tupaca Shakurja velja za enega najbolj razvpitih nerešenih primerov v zgodovini ameriške popularne glasbe. Primer je tesno povezan tudi z rivalstvom med hiphoperskima scenama vzhodne in zahodne obale ZDA ter založbama Death Row Records in Bad Boy Records.

    Preiskava je desetletja zastajala zaradi pomanjkanja dokazov, nov zagon pa je dobila po objavi Davisovih spominov. Preostali moški, ki naj bi bili tisto noč v cadillacu, so medtem umrli. Sojenje naj bi trajalo več tednov.

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