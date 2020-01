Turčija bo v Libijo napotila vojaške strokovnjake 

V sobotnem napadu na tripolijsko vojaško akademijo je bilo ubitih 30 ljudi. FOTO: Mahmud Turkia/AFP

Turške vojaške enote so na poti v libijski Tripoli, kjer bodo sodelovali v boju zoper sile generala, je včeraj sporočil turški predsednik. Da bodo v Libijo odpotovali »vojaški strokovnjaki, svetovalci in tehnične ekipe«, je danes napovedal še turški zunanji minister, navaja tiskovna agencija Reuters.Turčija pripadnike vojaških enot v Libijo pošilja na prošnjo libijske vlade narodne enotnosti v Tripoliju, ki jo podpirajo Združeni narodi. Vlada v Tripoliju nadzira manj kot tretjino države in se že več mesecev sooča z napadi sil generala Haftarja, ki ima med drugim podporo Egipta, Francije, Jordanije in Združenih arabskih emiratov.Zunanji minister Cavusoglu je prav tako zanikal, da Turčija v Libijo pošilja pripadnike Svobodne sirske vojske (FSA), ki so se zoper sile predsednikaborili v Siriji. Da bi turška vlada FSA nagovarjala k napotitvi borcev v Libijo, je zanikalo tudi vodstvo FSA. Nekateri borci FSA so se sicer odločili za delo varnostnikov v turškem varnostnem podjetju v Libiji, še poroča Reuters.Zaradi zračnih napadov je bilo sicer v petek zaprto edino delujoče letališče v Tripoliju. Dan za tem, v soboto, je bilo v napadu na tripolijsko vojaško akademijo ubitih 30 ljudi. O dogajanju v Libiji bo danes razpravljal tudi varnostni svet Združenih narodov, v sredo pa bo v Kairu srečanje zunanjih ministrov Egipta, Francije, Italije, Grčije in Cipra, piše slovenska tiskovna agencija STA.