Ankara sklicuje srečanje muslimanskih držav o mirovnem načrtu za Gazo

Turčija bo v ponedeljek gostila srečanje zunanjih ministrov muslimanskih držav, na katerem bodo razpravljali o izvajanju mirovnega načrta za Gazo, je danes sporočil turški zunanji minister Hakan Fidan. Izrael medtem kljub premirju nadaljuje z napadi na Gazo, v katerih je danes umrlo vsaj pet Palestincev, poroča palestinska tiskovna agencija WAFA.

Zunanji ministri muslimanskih držav bodo na srečanju v Turčiji »ocenili napredek in razpravljali o tem, kaj lahko skupaj dosežemo v naslednji fazi,« je po poročanju francoska tiskovne agencija AFP danes povedal turški zunanji minister Fidan.

Izrael je medtem danes kljub premirju izvedel nove napade na palestinsko enklavo, v katerih je po navedbah palestinske tiskovne agencije WAFA umrlo vsaj pet Palestincev.

FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

Potem ko je Hamas v četrtek prek Rdečega križa Izraelu predal posmrtne ostanke še dveh izraelskih talcev, je Izrael danes v okviru sporazuma o izmenjavi talcev v Gazo vrnil še 30 trupel Palestincev. V skladu s premirjem mora Izrael vrniti trupla 15 Palestincev za vsakega umrlega izraelskega talca, ki ga vrne Hamas.

Z današnjo izmenjavo se je število vrnjenih trupel v Gazo povečalo na 225, navaja AFP. Hamas pa je Izraelu doslej vrnil posmrtne ostanke 17 od skupno 28 mrtvih. V skladu z mirovnim načrtom z 10. oktobra je Hamas že vrnil 20 preživelih talcev, ki jih je ugrabil pred dvema letoma med napadom na Izrael 7. oktobra 2023.