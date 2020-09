Turčija kljub grožnjam z vojaško vajo ob obali Cipra

Preberite še: Vojaški promet v Sredozemlju se gosti

Turške provokacije tema pogovora s Pompeom

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo se mudi v Dohi, kjer so se začela pogajanja med vlado v Kabulu in talibani. FOTO: AFP

Pompeo napovedal poziv Turčiji k umiku

Turška raziskovalna ladja Oruc Reis. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Spor izbruhnil julija

Turčija namerava kljub grožnjam EU s sankcijami od danes do ponedeljka ob obali Cipra izvesti pomorsko topniško vajo. Gre za naslednjo v vrsti provokacij, ki spremljajo spor zaradi zalog nafte in zemeljskega plina v Sredozemskem morju . Tokratna vaja bo potekala v času obiska ameriškega državnega sekretarjana Cipru.V sporočilu preko mednarodnega sistema za izmenjavo pomorskih informacij Navtex je Turčija v petek navedla, da bo topniška vaja potekala ob obali kraja Sadrazamkoy na severnem, turškem delu Cipra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V odgovor je ciprski koordinacijski center za reševanje pri obrambnem ministrstvu potezo Turčije označil za nezakonito, ker krši suverene pravice Republike Ciper.Obenem pa je ciprska nacionalna garda danes sporočila, da bo z dvema čolnoma sodelovala v skupnem usposabljanju z ameriškimi silami. »Vaje, ki so se začele danes in bodo trajale do 20. septembra, potekajo v okviru dvostranskih odnosov med Republiko Ciper in ZDA,« so zapisali.Prav turške provokacije v vzhodnem Sredozemlju bodo po pisanju ciprske tiskovne agencije CNA tudi na dnevnem redu današnjih večernih pogovorov med Pompeom in najvišjimi predstavniki Cipra. Ameriški državni sekretar se bo zvečer namreč v Nikoziji sešel s ciprskim predsednikomin zunanjim ministromPompeo se sicer trenutno mudi v Dohi, kjer so se začela zgodovinska pogajanja med vlado v Kabulu in talibani. V izjavi za medije pred odhodom v Doho pa je po pisanju CNA napovedal, da se bo zavzel za mirno rešitev spora v Sredozemskem morju in da bo Turčijo pozval, naj umakne svoje enote z območja.Voditelji sredozemskih članic Evropske unije so Turčijo v četrtek pozvali, naj preneha s svojo k}onfliktno politiko v vzhodnem Sredozemlju in se vrne za pogajalsko mizo. V nasprotnem primeru bi lahko Evropska unija do konca meseca predlagala nove sankcije proti Ankari, so opozorili.Odkritja pomembnih zalog nafte in zemeljskega plina v vodah okoli Krete in Cipra v zadnjih letih so obnovila staro rivalstvo med Grčijo in Turčijo, ki sta v sporu glede razmejitve na morju.Najnovejši spor med Atenami in Ankaro je izbruhnil julija, ko je Turčija napovedala začetek iskanja nafte in plina v Sredozemskem morju, na območju okoli 180 kilometrov od grškega otoka Kastelorizo. Turčija trdi, da raziskave potekajo v njenem epikontinentalnem pasu, Grčija pa, da v njeni izključni gospodarski coni.Potem ko je Turčija prve raziskave julija prekinila, je 10. avgusta tja znova napotila svojo ladjo Oruc Reis za raziskovanje morskega dna v spremstvu vojaških ladij, Grčija pa je na območje poslala okrepitve vojaške mornarice.