Turčija obtožuje Izraelce, Izraelci in Američani pa Iran

Čeprav so tako Izraelci kot Palestinci v Gazi oktobra proslavljali »konec vojne«, se ta v takšni ali drugačni obliki še nadaljuje. Kolektivno kaznovanje Palestincev za Hamasove zločine 7. oktobra 2023 plačujejo tako prebivalci Gaze kot drugih okupiranih palestinskih ozemelj. Iz Gaze, kjer je IDF po nastopu prve faze prekinitve ognja ubila okrog 240 ljudi, po poročanju Al Džazire danes prihajajo poročila o uničevanju domov na jugu enklave, z Zahodnega brega pa o novih napadih nezakonitih izraelskih priseljencev na tamkajšnje domačine.

Ob tem je izraelska vojska včeraj potrdila, da je s pomočjo Mednarodnega rdečega križa iz Gaze prejela posmrtne ostanke še enega umrlega izraelskega talca, in sicer 61-letnega Liorja Rudaeffa. Medtem ko v Izraelu čakajo na posmrtne ostanke še šestih od skupno 28 umrlih talcev, ki so do zadnje prekinitve ognja še bili v Gazi, njihove oblasti v Gazo za vsakega od njih vrnejo trupla petnajstih Palestincev. Tam je sicer izraelska vojska pobila več kot 65.000 ljudi, več tisoč jih je pogrešanih pod ruševinami.

Zaradi obtožb genocida je zato včeraj turški predsednik Erdogan najavil, da je Turčija izdala nalog za prijetje Benjamina Netanjahuja in več visokih uradnikov v njegovi vladi, med katerimi so tudi obrambni minister Izrael Kac, minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir ter načelnik generalštaba IDF Ejal Zamir.

Turčija, ena največjih nasprotnic početja Izraela v Gazi po 7. oktobru, se je že lani pridružila pravnemu postopku zaradi očitkov genocida proti Izraelu, ki ga je Južna Afrika decembra 2023 sprožila pred Meddržavnim sodiščem (ICJ). Zunanji minister Gideon Sar se je na omenjeno zadnjo potezo odzval na omrežju X, kjer je napisal, da Izrael »odločno in s prezirom« zavrača najnovejšo »PR-potezo tirana« turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Palestinska družina se greje ob ognju med ruševinami v Džabaliji FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

V nasprotju s Turčijo pa največje podpornice Izraela še naprej ostajajo ZDA – včeraj sta tako Washington in Tel Aviv družno obtožila Teheran, da je skušal v Mehiki umoriti izraelsko veleposlanico, kar oblasti v Iranu odločno zanikajo in dodajajo, da je cilj obtožb poslabšati njegove odnose z Mehiko. Mehiška vlada po poročanju tujih agencij trdi, da ni imela nobenih informacij o zaroti.