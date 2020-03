Turčija upa na nov dogovor z EU o migrantih do 26. marca

Turčija upa, da bo z Evropsko unijo do 26. marca sklenila nov dogovor glede migrantov , je danes dejal turški zunanji minister. Takrat se namreč začne vrh EU in bi lahko voditelji že razpravljali o novem dogovoru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.»Če sklenemo dogovor do 26. marca, ko bo vrh voditeljev EU , potem bo to na dnevnem redu srečanja,« je dejal minister. »Pripravljeni smo na konstruktivno delo,« je zagotovil. V ponedeljek se je v Bruslju mudil turški predsednik, ki se je sestal s predsednico evropske komisijein predsednikom evropskega sveta. Osrednja tema pogovorov so bili trenutni dogovor med Turčijo in EU in razmere, potem ko je Turčija odprla vrata beguncem. Med drugim so sklenili, da bodo preučili izvajanje dogovora.»Če se dogovorimo glede dogovora z EU, pričakujemo, da bodo iskreni, je povedal Cavusoglu. »Ne gre samo za to, da obdržimo migrante v zameno za denar,« je dodal.Turčija in EU sta leta 2016 sklenili dogovor, v okviru katerega je Turčija preprečila migrantom, da nadaljujejo pot proti Evropi v zameno za šest milijard evrov in bližje odnose. Ankara zdaj trdi, da ni prejela vseh sredstev in da EU ni izpolnila vseh obljub, med drugim glede trgovanja.Erdoğan je v ponedeljek tudi izpustil skupno novinarsko konferenco v Bruslju. Von den Leynova je sicer dejala , da so govorili odkrito, čeprav imajo nekatera različna stališča.