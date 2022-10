Turčija uvedla zaporne kazni za širjenje lažnih novic

Turški parlament je v četrtek potrdil zakon, po katerem bodo novinarji in uporabniki družbenih medijev zaradi širjenja lažnih novic lahko obsojeni na zaporno kazen do treh let. Zakon utrjuje že tako močan vladni nadzor nad mediji le osem mesecev pred splošnimi volitvami, na katere predsednik Recep Tayyip Erdogan vstopa z zaostankom v anketah.

Svet Evrope je že opozoril, da bi lahko nejasna opredelitev dezinformacij in grožnja z zaporno kaznijo, ki spremljata ukrep, povzročila »večjo samocenzuro, tudi zaradi prihajajočih volitev junija 2023«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nova zakonodaja nalaga zaporno kazen tistim, ki so krivi širjenja lažnih ali zavajajočih informacij. Od družbenih omrežij in spletnih strani pa zahteva, da posredujejo osebne podatke uporabnikov, osumljenih širjenja zavajajočih informacij. Prav tako sodiščem omogoča, da akreditirane novinarje in redne uporabnike družbenih medijev, ki »odkrito širijo zavajajoče informacije«, obsodijo na zaporno kazen od enega do treh let. Zakonodajo, ki jo sicer sestavlja 40 amandmajev, je predlagala Erdoganova vladajoča konservativna stranka AKP, glavni turški opozicijski stranki pa sta ji ostro nasprotovali.