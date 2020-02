Turčija znova grozi z begunci

Begunci iz Turčije se v čolničih podajajo proti grškim otokom, kjer tisoči prebivajo v katastrofalnih razmerah. FOTO: Aris Messinis/AFP

Več sto beguncev v Turčiji se je, po poročanju turških medijev, danes ponoči napotilo proti grškim mejam. Spodbudile so jih novice v turških medijih.Anonimni turški uradnik je včeraj zvečer za vodilne medijske agencije dejal, da se je turška vlada odločila, da beguncem ne bo več preprečevala poti v Evropo. »Vsi begunci, vključno s Sirci, lahko odidejo v Evropsko unijo,« je po poročanju agencije Reuters izjavil uradnik in zatrdil, da imata turška policija in obalna straža ukaz, naj jih na poti v Grčijo ne zadržujeta.Turški dnevnik Sabah je poročal, da so to odločitev sprejeli na včerajšnji varnostni seji, sklicani po tem, ko je v spopadih v severni Siriji umrlo 33 turških vojakov Vendar je danes za turški CNN govornik vladajoče stranke AKPzatrdil, da turška begunska politika ostaja nespremenjena. Poudaril pa je, da »Turčija ne prenese pritiska novih beguncev«, saj so »njene zmogljivosti polne«, in ponovil grožnje, da bo Turčija beguncem kmalu odprla svoje zahodne meje. Grčija je sicer včeraj , že pred turško grožnjo, sklicujoč se na strahove pred širitvijo koronavirusa , povečala nadzor nad morskimi mejami, po grožnjah pa so podvojili tudi število policistov na meji.V Turčiji je približno 3,6 milijona Sircev, ki so pobegnili pred krvavo državljansko vojno, Turčija pa jim, po dogovoru z Evropsko unijo iz leta 2016, v zameno za šest milijard evrov preprečuje pot na Zahod. Kljub dogovoru so sirski begunci eno najmočnejših pogajalskih orodji turškega predsednika. Ta je, denimo, zadrževanje beguncev pogojeval s tem, da Evropska unija turškega napada in okupacije severne Sirije, ki je z domov pregnala 300.000 ljudi, ne imenuje z besedo »invazija«.Strahove pred novim begunskim valom je nemudoma pograbil madžarski premier, ki priljubljenost gradi na ksenofobnih strahovih, in pozval k zaščiti madžarskih meja.