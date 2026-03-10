Zaprtega istanbulskega župana obtožujejo korupcije: grozi mu do 2430 let zapora

Zaprti župan Istanbula Ekrem İmamoğlu (kljub zaporu je uradno še vedno župan) se je pojavil na sodišču kot osrednji obtoženi v množičnem sojenju zaradi korupcije, o katerem njegova opozicijska stranka in skupine za človekove pravice trdijo, da je politično motivirano, poroča BBC.

Petinpetdesetletni İmamoğlu se sooča z več kot 140 obtožbami, vključno s korupcijo in vodenjem kriminalne organizacije. Tožilci zahtevajo zaporno kazen do 2430 let.

İmamoğlu skupaj s svojo Republikansko ljudsko stranko (CHP) zanika kakršno koli krivdo. Turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana in njegove zaveznike obtožujejo, da so sprožili pregon zaradi upadanja predsednikove priljubljenosti.

Redka konkurenca Erdoğanu

Pred sojenjem, ki se je v ponedeljek začelo kaotično, so zaprtega župana splošno obravnavali kot enega redkih politikov, ki bi lahko premagal Erdoğana, ki je na vrhu turške politike od leta 2003.

Na sodišču je bilo tudi 407 İmamoğlujevih podpornikov, obtoženih vodenja kriminalne korupcijske mreže, ki naj bi jo vodil predstavnik opozicije, ki ga tožilci opisujejo kot njenega »ustanovitelja in voditelja«.

Podporniki zaprtega župana FOTO: Berk Ozkan/AFP

V ponedeljek so ga ob vstopu v sodno dvorano v zaporu Marmara njegovi podporniki pozdravili z navijanjem in žvižganjem. Vendar ni minilo veliko časa, preden je sodnik prekinil postopek, potem ko je politik izpodbijal sodnikovo odločitev, da bo pred njegovim najprej slišal pričevanja drugih obtoženih v sojenju. Sodnik je protest označil za nespoštljivega in odredil premor do popoldneva le 15 minut po začetku obravnave.

V sodni dvorani sta bila prisotna njegova žena Dilek in vodja CHP Ozgur Ozel.

Množični protesti

Ekrema İmamoğluja so aretirali marca lani, in sicer na dan, ko so ga imenovali za predsedniškega kandidata CHP za leto 2028, navaja BBC. Njegova pridržanja so sprožila največje ulične proteste v državi v več kot desetletju, ki jim je sledilo na stotine aretacij in policijski pregon.

Poleg primera korupcije so ga tožilci obtožili vrste drugih kaznivih dejanj, vključno z vohunjenjem in ponarejanjem univerzitetne diplome, kvalifikacije, ki bi jo potreboval za predsednika in ki je bila medtem razveljavljena.

Turški organi zanikajo, da bi sodstvo uporabljali kot politično orodje. A sojenje so, kot navaja BBC, ostro kritizirale tudi skupine za človekove pravice.

»Sojenje županu sledi več kot letu dni zlorabljanja kazenskega pravosodnega sistema proti njegovi stranki in drugim izvoljenim funkcionarjem CHP, medtem ko sedi v zaporu,« je v izjavi prejšnji teden dejal Benjamin Ward, namestnik direktorja za Evropo in Srednjo Azijo v organizaciji Human Rights Watch.

Ozgur Ozel, vodja glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP). FOTO: Umit Bektas/Reuters

»Če te primere gledamo kot celoto, se je težko izogniti zaključku, da ga tožilci poskušajo odstraniti iz politike in diskreditirati njegovo stranko na načine, ki spodkopavajo demokracijo,« je dejal Ward.

Amnesty International je obtožbe proti İmamoğluju označila za »absurdne«.

»Ta politično motivirani pregon, ki temelji skoraj v celoti na pričevanju skritih prič, je prežet s hudimi mednarodnimi kršitvami poštenega sojenja in pravne države,« je v petek dejala Dinushika Dissanayake, namestnica direktorice Amnesty za Evropo.

Vlada: sodstvo deluje neodvisno

Turška vlada vztraja, da sodstvo deluje neodvisno. Minister za pravosodje Akin Gurlek, nekdanji glavni tožilec, ki je vodil preiskavo proti İmamoğluju, je v petek povedal novinarjem: »Preprosto sem opravil svojo dolžnost kot državni tožilec. Moja vest je čista.«