  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Zaprtega istanbulskega župana obtožujejo korupcije: grozi mu do 2430 let zapora

    Turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana in njegove zaveznike Ekrem İmamoğlu obtožuje, da so sprožili pregon zaradi upadanja predsednikove priljubljenosti.
    Ekrema İmamoğluja so aretirali marca lani, in sicer na dan, ko so ga imenovali za predsedniškega kandidata CHP za leto 2028, navaja BBC. Njegova pridržanja so sprožila največje ulične proteste v državi v več kot desetletju, ki jim je sledilo na stotine aretacij in policijski pregon. FOTO: Murad Sezer/Reuters
    Galerija
    Ekrema İmamoğluja so aretirali marca lani, in sicer na dan, ko so ga imenovali za predsedniškega kandidata CHP za leto 2028, navaja BBC. Njegova pridržanja so sprožila največje ulične proteste v državi v več kot desetletju, ki jim je sledilo na stotine aretacij in policijski pregon. FOTO: Murad Sezer/Reuters
    R. I.
    10. 3. 2026 | 10:52
    10. 3. 2026 | 11:08
    4:43
    A+A-

    Zaprti župan Istanbula Ekrem İmamoğlu (kljub zaporu je uradno še vedno župan) se je pojavil na sodišču kot osrednji obtoženi v množičnem sojenju zaradi korupcije, o katerem njegova opozicijska stranka in skupine za človekove pravice trdijo, da je politično motivirano, poroča BBC.

    Petinpetdesetletni İmamoğlu se sooča z več kot 140 obtožbami, vključno s korupcijo in vodenjem kriminalne organizacije. Tožilci zahtevajo zaporno kazen do 2430 let.

    İmamoğlu skupaj s svojo Republikansko ljudsko stranko (CHP) zanika kakršno koli krivdo. Turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana in njegove zaveznike obtožujejo, da so sprožili pregon zaradi upadanja predsednikove priljubljenosti.

    Redka konkurenca Erdoğanu

    Pred sojenjem, ki se je v ponedeljek začelo kaotično, so zaprtega župana splošno obravnavali kot enega redkih politikov, ki bi lahko premagal Erdoğana, ki je na vrhu turške politike od leta 2003.

    Na sodišču je bilo tudi 407 İmamoğlujevih podpornikov, obtoženih vodenja kriminalne korupcijske mreže, ki naj bi jo vodil predstavnik opozicije, ki ga tožilci opisujejo kot njenega »ustanovitelja in voditelja«.

    Podporniki zaprtega župana FOTO: Berk Ozkan/AFP
    Podporniki zaprtega župana FOTO: Berk Ozkan/AFP

    V ponedeljek so ga ob vstopu v sodno dvorano v zaporu Marmara njegovi podporniki pozdravili z navijanjem in žvižganjem. Vendar ni minilo veliko časa, preden je sodnik prekinil postopek, potem ko je politik izpodbijal sodnikovo odločitev, da bo pred njegovim najprej slišal pričevanja drugih obtoženih v sojenju. Sodnik je protest označil za nespoštljivega in odredil premor do popoldneva le 15 minut po začetku obravnave.

    V sodni dvorani sta bila prisotna njegova žena Dilek in vodja CHP Ozgur Ozel.

    image_alt
    İmamoğlu ni navaden župan in Istanbul ni navadno mesto

    Množični protesti

    Ekrema İmamoğluja so aretirali marca lani, in sicer na dan, ko so ga imenovali za predsedniškega kandidata CHP za leto 2028, navaja BBC. Njegova pridržanja so sprožila največje ulične proteste v državi v več kot desetletju, ki jim je sledilo na stotine aretacij in policijski pregon.

    Poleg primera korupcije so ga tožilci obtožili vrste drugih kaznivih dejanj, vključno z vohunjenjem in ponarejanjem univerzitetne diplome, kvalifikacije, ki bi jo potreboval za predsednika in ki je bila medtem razveljavljena.

    Turški organi zanikajo, da bi sodstvo uporabljali kot politično orodje. A sojenje so, kot navaja BBC, ostro kritizirale tudi skupine za človekove pravice.

    »Sojenje županu sledi več kot letu dni zlorabljanja kazenskega pravosodnega sistema proti njegovi stranki in drugim izvoljenim funkcionarjem CHP, medtem ko sedi v zaporu,« je v izjavi prejšnji teden dejal Benjamin Ward, namestnik direktorja za Evropo in Srednjo Azijo v organizaciji Human Rights Watch.

    Ozgur Ozel, vodja glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP). FOTO: Umit Bektas/Reuters
    Ozgur Ozel, vodja glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP). FOTO: Umit Bektas/Reuters

    »Če te primere gledamo kot celoto, se je težko izogniti zaključku, da ga tožilci poskušajo odstraniti iz politike in diskreditirati njegovo stranko na načine, ki spodkopavajo demokracijo,« je dejal Ward.

    Amnesty International je obtožbe proti İmamoğluju označila za »absurdne«.

    »Ta politično motivirani pregon, ki temelji skoraj v celoti na pričevanju skritih prič, je prežet s hudimi mednarodnimi kršitvami poštenega sojenja in pravne države,« je v petek dejala Dinushika Dissanayake, namestnica direktorice Amnesty za Evropo.

    Vlada: sodstvo deluje neodvisno

    Turška vlada vztraja, da sodstvo deluje neodvisno. Minister za pravosodje Akin Gurlek, nekdanji glavni tožilec, ki je vodil preiskavo proti İmamoğluju, je v petek povedal novinarjem: »Preprosto sem opravil svojo dolžnost kot državni tožilec. Moja vest je čista.«

    İmamoğlu je bil prvič izvoljen za istanbulskega župana leta 2019 in ponovno izvoljen aprila 2024, ko je premagal kandidata vladajoče stranke AK za skoraj milijon glasov. Njegova zmaga je osupnila Erdoğana in njegovo stranko, pri čemer so jo številni politični komentatorji v Turčiji opisali kot predsednikov »najhujši poraz doslej«.

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Svet
    Turčija

    Zahodne vrednote ne vplivajo na nikogar več

    Avtokratske poteze turških oblasti odvračajo tudi tuje naložbe, je opozoril profesor mednarodnih odnosov Hüseyin Bağcı.
    Novica Mihajlović 9. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turčija

    Erdoğanovo trgovanje z nekdanjimi teroristi

    Kritiki avtokratskemu predsedniku očitajo, da v pogajanjih s kurdsko skupino počne tisto, kar je nekoč očital opoziciji.
    Novica Mihajlović 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turčija

    Erdoğan si obupno želi obdržati tekmeca za zapahi

    Obsodba zaradi razžalitve je nov udarec za Ekrema İmamoğluja, zaprtega župana Istanbula in glavnega rivala turškega predsednika.
    Jure Kosec 16. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grozil naj bi Erdoğanu

    V Turčiji aretirali novinarja s poldrugim milijonom sledilcev

    Po objavi videoposnetka in grožnji predsednikovega svetovalca so znanega turškega novinarja aretirali zaradi domnevnih groženj predsedniku Erdoğanu.
    22. 6. 2025 | 19:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turčija

    Krhanje demokracije – predsednik Erdoğan si želi nove ustave

    Erdoğanova pobuda za novo turško ustavo obuja kritike o utrjevanju oblasti in spominja na stoletje ustavnih sprememb ter krhanje demokracije v državi.
    Žan Urbanija 28. 5. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turčija

    Erdoğanovega tekmeca utišali na omrežju X

    Priprtemu istanbulskemu županu İmamoğluju so v Turčiji blokirali X-račun: uradno zaradi sporne objave, neuradno nov udarec opoziciji.
    8. 5. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

    Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
    Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Grožnje Kijevu ne le z vzhoda

    Tudi v madžarski opoziciji zahtevajo od Bruslja, naj se odzove na vojaške grožnje Zelenskega.
    Boris Čibej 9. 3. 2026 | 17:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zadeva Knovs

    Evropski parlament se loteva imunitete Mateja Tonina

    Začenja se postopek odločanja o imuniteti evropskega poslanca NSi.
    Peter Žerjavič 9. 3. 2026 | 17:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    80 let energije za življenje

    Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    TurčijasojenjeIstanbulRecep Tayyip Erdogan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Kriminal

    Novomeški policisti izsledili trinajstletnika, ki je streljal na človeka

    Mladoletni osumljenec je v naselju Brezje izstrelil več nabojev proti oškodovancu in pobegnil. Policisti nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja poskusa uboja.
    10. 3. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Trenerska menjava

    Primorje v lov za obstanek z nekdanjim svojim asom

    Tonči Žlogar je novi trener ajdovskega prvoligaša, devetovušrčenega na lestvici 1. SNL. Nekdanji reprezentant se je pri rdeče-črnih tudi igralsko uveljavil.
    10. 3. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Iranske športnice v nemilosti

    Avstralija podelila vizume petim nogometašicam, odhod preostalih še ni znan

    Preostali del ekipe je še v Avstraliji. Vlada je bila z iranskimi nogometašicami že nekaj dni v stiku, je poudaril notranji minister Tony Burke.
    10. 3. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Najbolj slavna neznana umetnica

    Nova biogradfska knjiga o ženski, ki so jo vedno obtoževali, da je kriva za razpad skupine The Beatles.
    10. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Detelja namesto trate: alternativa, ki potrebuje manj vode in košnje

    Kot pravijo strokovnjaki, gre za eno izmed najbolj podcenjenih rastlin za vrt, s številnimi prednostmi, zaradi katerih je odlična izbira za dvorišča in vrtove.
    Kaja Berlot 10. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Iranske športnice v nemilosti

    Avstralija podelila vizume petim nogometašicam, odhod preostalih še ni znan

    Preostali del ekipe je še v Avstraliji. Vlada je bila z iranskimi nogometašicami že nekaj dni v stiku, je poudaril notranji minister Tony Burke.
    10. 3. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Najbolj slavna neznana umetnica

    Nova biogradfska knjiga o ženski, ki so jo vedno obtoževali, da je kriva za razpad skupine The Beatles.
    10. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Detelja namesto trate: alternativa, ki potrebuje manj vode in košnje

    Kot pravijo strokovnjaki, gre za eno izmed najbolj podcenjenih rastlin za vrt, s številnimi prednostmi, zaradi katerih je odlična izbira za dvorišča in vrtove.
    Kaja Berlot 10. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Pogled skozi okno vlaka v sončno prihodnost

    Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zanesljiv internet postaja standard počitnic

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Velika Gorica: Pristno doživetje Turopolja na dosegu roke

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Raziščite oazo miru in družinskega vzdušja

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice nad povprečjem po trajnostnem indeksu RSI

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    1. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo