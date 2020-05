Turška brezpilotna letala so obrnila tok libijske vojne

Leto in dva meseca po začetku ofenzive generala Halife Haftarja in njegovih borcev, zbranih z vseh vetrov, od ruskih in evropskih plačancev do plemenskih milic, se je »vojna sreča« na libijskih bojiščih obrnila v prid oblastem v Tripoliju, ki jim je že pred meseci (vojaško) priskočila na pomoč Turčija, kar je prispevalo k spremenjenim razmerjem v ­dolgotrajnem konfliktu.Kakšne so trenutne razmere na libijskih bojiščih?Pred dvema mesecema se je zdelo, da vlada narodne enotnosti v Tripoliju, ki jo podpirajo Združeni narodi, ne bo zdržala obleganja vojaško bistveno močnejše libijske nacionalne vojske. Ta je naredila ...