Turška gospodarsko-politična ranljivost

Turčija, ki jo je epidemija novega koronavirusa zajela sorazmerno pozno, se z veliko nevarnostjo za javno zdravje spopada na unikaten način. Karantena – od prejšnjega vikenda naprej – velja le ob koncu tedna, pa še to le za 31 največjih mest. Bolj strogi ukrepi preko tedna veljajo le za starejše od 65 let in mlajše od 20 let, ki ne hodijo v šole, ali pa so brezposelni in živijo doma.Tik pred »virusnim« zaprtjem velikega dela Evrope je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, ki se je konec februarja globoko zapletel v boje v severozahodni sirski provinci Idlib, proti turškim mejam z Evropsko unijo poslal več tisoč beguncev ...