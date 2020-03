Turški minister: Proti Evropi odšlo več kot 76.000 migrantov

Preberite še: Spopadi med begunci in grškimi policisti na meji med Turčijo in Grčijo

Od sobote je Grčija na meji blokirala skoraj 10.000 migrantov. FOTO: AFP

Grčija je opozorila, da ne bodo dovolili vstopa

FOTO: AFP

V Turčiji kar okoli 3,6 milijona beguncev iz Sirije

Potem ko je Turčija potrdila, da ne bo več zadrževala beguncev , ki želijo v Evropo, je turški notranji ministerdavi tvitnil, da je doslej proti Evropi čez provinco Edirne na meji z Grčijo in Bolgarijo krenilo več kot 76.000 migrantov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zaskrbljena, Frontex pa je zvišal pripravljenost na meji.»Evropska unija in Evropski svet pozorno in z zaskrbljenostjo spremljata razmere na zunanjih mejah EU s Turčijo,« je v soboto zvečer tvitnila von der Leynova. Kot je dodala, sta s predsednikom svetav stalnih stikih s predsednikoma vlad Grčije in Bolgarije,in»Naša glavna prioriteta je ta trenutek polna podpora Grčiji in Bolgariji. Pripravljeni smo jima zagotoviti dodatno podporo, vključno s Frontexom na kopenski meji,« je še zapisala predsednica komisije.Tiskovna predstavnica Frontexa je danes sporočila, da je ta evropska agencija za nadzor zunanjih meja stopnjo pripravljenosti na meji s Turčijo zvišala na visoko. »Dobili smo prošnjo Grčije za dodatno podporo in že sprejeli ukrepe za napotitev tehnične opreme in dodatnega osebja v to državo,« je dodala.Turški notranji minister Süleyman Soylu je davi tvitnil, da je »v tem trenutku število migrantov, ki so odšli iz Turčije v Evropo, 76.358«. »Odprli smo vrata. Begunci lahko ostanejo v Turčiji ali pa odidejo,« je dodal.Medtem ko podatka, ki ga je navedel, za zdaj drugi viri še niso potrdili, je Mednarodna organizacija za migracije (IOM) v soboto zvečer sporočila, da se je vzdolž turško-grške meje zbralo okoli 13.000 migrantov.Grčija je opozorila, da ne bodo dovolili vstopa v državo migrantom, ki bodo mejo prečkali nezakonito. Od sobote je Grčija na meji blokirala skoraj 10.000 migrantov.Bolgarski obrambni minister Krasimir Karakačanov pa je danes za nacionalno televizijo dejal, da so razmere na meji s Turčijo mirne in da ni bilo nezakonitih vstopov v Bolgarijo. Kot je dodal, so varovanje meje okrepili že v petek z žandarmerijo, po potrebi pa bodo tja napotili še do 1100 vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Po besedah Karakačanova so bolgarske meje dobro zaščitene z bodečo žico in termovizijskimi kamerami, politika Sofije pa je, da ne bo dovolila nezakonitega vstopa migrantov. Bolgarski premier Bojko Borisov se bo v ponedeljek srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, je še napovedal.Ankara se je za odprtje poti proti Evropi za migrante odločila, potem ko je bilo v Siriji v četrtek ubitih 33 turških vojakov. V Turčiji je skupaj kar okoli 3,6 milijona beguncev iz Sirije, kar predstavlja okoli štiri odstotke celotnega prebivalstva Turčije.Predsednik Evropskega sveta Michel je v soboto po telefonu govoril s turškim predsednikom Erdoganom in izrazil pripravljenost EU, da okrepi podporo Turčiji za spopadanje z migrantsko krizo.Erdogan je v preteklosti že večkrat zagrozil, da bo sirskim beguncem odprl meje z Evropo, če ne bo pridobil zadostne podpore mednarodne skupnosti.