Turški poslanci so se fizično stepli med proračunsko razpravo

Med današnjo razpravo o proračunu je v turškem parlamentu prišlo do fizičnega spopada poslancev. Pretep je povzročilo vprašanje o dediščini Mustafe Kemala Ataturka. Po desetminutnem porivanju in metanju udarcev so proračun za leto 2026 le odobrili.

Prepir je izbruhnil, ko je poslanec vladajoče stranke AK Mustafa Varank med razpravami o proračunu podal pripombe proti predsedniku opozicijske Republikanske ljudske stranke CHP Özgürju Özelu, navaja Euronews.

Varank je Özelu očital posnemanje slik na grobu nekdanjega poslanca Tuncelija Kamerja Gença. Namestnik predsednika skupine CHP Gökhan Günaydın je nato stranko AK obtožil, da namerno ustvarja polemiko med pogovori o proračunu.

Razprava je eskalirala do izmenjave ostrih komentarjev o dediščini ustanovitelja turške republike Mustafe Kemala Atatürka, potem pa se sprevgla v fizični obračun. Pretepi so se nadaljevali še v odmoru.