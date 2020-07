Turški predsednik obiskal Hagijo Sofijo

Se bo turški predsednik udeležil petkove molitve v Hagiji Sofiji? FOTO: Murat Cetinmuhurdar/Reuters

Turški predsednikje danes obiskal nekdanjo istanbulsko katedralo Hagija Sofija, v kateri bodo od petka potekale muslimanske molitve . Ob nenapovedanem kratkem obisku si je ogledal preurejanje znamenite zgradbe v mošejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Turške verske oblasti, dijanet, so odločile, da bodo v Hagiji Sofiji, ki ji je turško vrhovno upravno sodišče nedavno odvzelo status muzeja, ostale ikone, da pa jih bodo zakrili z zavesami ali zatemnili. Na krajih, kjer muslimani molijo, so namreč ikone in druge upodobitve ljudi ali živali prepovedane.Molitve bodo v Hagiji Sofiji potekale petkrat na dan, vsaka naj bi trajala okoli 15 minut. Prvič bodo potekale prihodnji petek, po napovedih pa se jih bo udeležilo 500 vernikov. Po navedbah AFP ni znano, ali bo med njimi tudi turški predsednik.Hagija Sofija, nekdaj največja cerkev vzhodnorimskega imperija, je bila zgrajena pred 1500 leti in je na Unescovem seznamu kulturne dediščine. Najprej je bila skoraj 700 let bizantinska krščanska stolnica, nato kratek čas katoliška stolnica in zatem dve stoletji grška pravoslavna stolnica, od leta 1453 pa osmanska mošeja. Pod očetom sodobne turške republikeso leta 1935 v njej odprli muzej.