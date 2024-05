Turško žrtvovanje za ljudi v Gazi

Turčija je postala prvo gospodarstvo, ki je zaradi izraelske ofenzive v Gazi prekinilo vso trgovanje z judovsko državo. Uradna Ankara je sporočila, da bo prekinitev v veljavi vse do razglasitve trajnega premirja oziroma dokler prebivalstvo oblegane palestinske enklave ne bo lahko neovirano dostopalo do humanitarne pomoči.

Vse hujše humanitarne razmere v Gazi so prepričale turške oblasti, da začasno prekinejo ves uvoz in izvoz blaga ter storitev v Izrael. Odločitev je bila naznanjena v noči s četrtka na petek in je predstavljala najnovejši poskus Ankare, da z ekonomskimi ukrepi izsili razglasitev premirja oziroma zagotovi neoviran dotok humanitarne pomoči na območje palestinske enklave, kjer od oktobra lani poteka vojna med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas.

Nekaj tednov zatem, ko je v odzivu na izraelsko zavrnitev pošiljke turške humanitarne pomoči za Gazo začasno ustavila izvoz več deset vrst proizvodov, od jekla do gradbenih strojev, je Turčija naredila še korak dlje in se odločila za popolno prekinitev trgovanja. »Ti ukrepi bodo veljali do vzpostavitve trajnega premirja in neoviranega dotoka humanitarne pomoči v Gazo,« je sporočil turški minister za trgovino Omer Bolat.

Turčija je bila lani peti največji izvozni partner Izraela, menjava blaga in storitev med državama pa je znašala okoli 6 milijard evrov. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je dan po prekinitvi trgovanja nakazal, da je Turčija s tem ukrepom potrdila pripravljenost žrtvovanja svojih ekonomskih interesov v korist Palestincev v Gazi. »Kljub obsegu blagovne menjave smo zaprli vrata,« je dejal turški voditelj, čigar vlada se doma že dlje sooča z gospodarskimi težavami in nebrzdano inflacijo.

Izrael: Tako se obnašajo diktatorji

Hamas je odločitev Ankare toplo pozdravil, judovske oblasti pa so jo po pričakovanjih ostro kritizirale. »Tako se obnašajo diktatorji,« je vztrajal zunanji minister Israel Kac, rekoč, da Erdoğan s kršenjem mednarodnih trgovinskih dogovorov dela v nasprotju z interesi turškega prebivalstva in gospodarstva.

Propalestinske demonstacije v Istanbulu konec lanskega leta FOTO: Dilara Senkaya/Reuters

Odnosi med državama nazadujejo že več let, toda z izraelsko ofenzivo v Gazi, ki jo turške oblasti opisujejo kot genocid, so dosegli eno najnižjih ravni doslej.

Medtem ko so nekatera turška podjetja po poročanju tiskovnih agencij potrdila, da bodo poskušala najti obvode okoli sankcij ter ohraniti trgovinske vezi z Izraelom, je pričakovati, da bo velik del turških državljanov pozdravil odločitev o zaustavitvi trgovanja. Kljub izrazito ostri retoriki turškega predsednika na račun Izraela in njegovih voditeljev je bila Erdoğanova vlada zadnjega pol leta tarča pogostih očitkov, da je njena politika do judovske države premila.