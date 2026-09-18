Tusk opozarja: Rusija bi lahko z droni napadla države na vzhodnem krilu Nata

Poljski premier Donald Tusk je opozoril, da bi Rusija lahko izvedla hibridne napade z brezpilotnimi letalniki ali raketami na evropske države, ki podpirajo Ukrajino, tudi na Poljsko. Po njegovih besedah bi Moskva napade lahko prikazala kot naključne, da bi ohromila ali oslabila pripravljenost članic Nata na obrambo napadene države.

»Obstaja resnično tveganje, da bodo droni ali druge vrste izstrelkov vstopili na ozemlje ene ali več držav na vzhodnem krilu in jo uničili,« je Tusk povedal v poljskem parlamentu. Pri tem je posvaril: »Če si nas bo kdo drznil napasti, bo naletel na odločen odgovor nas in naših zaveznikov.«

Tusk je napovedal tudi pot v Kijev, kjer naj bi se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pogovarjal o obrambi pred novimi vrstami brezpilotnikov. Z drugimi partnerji, med njimi Slovaško, naj bi govoril tudi o novih sankcijah proti Rusiji.

V Kijev naj bi v petek odpotoval tudi slovaški premier Robert Fico. Ta je opozoril, da je Evropa bližje veliki vojni kot kadar koli doslej, zato bi si morali politiki prizadevati za mir.

Opozorilo pred težko zimo

Tusk je dejal, da Rusija ni pripravljena na mirovna pogajanja brez »popolne kapitulacije Ukrajine«. Po njegovih besedah so v Moskvi prepričani, da bo letošnja zima za Ukrajino »tragično kritična«.

»Cilj Rusije je čim bolj uničiti ukrajinsko gospodarstvo in logistiko,« je dejal. Poljska je prejšnjo zimo pomagala Ukrajini z dobavami, ko je bila zaradi ruskih napadov prizadeta njena energetska infrastruktura, vendar bi bilo takšno pomoč precej težje zagotavljati, če bi bili poškodovani mejni prehodi.

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Po Tuskovih navedbah obveščevalni podatki kažejo, da bi lahko bilo v bližnji prihodnosti pričakovati napade »zelo visoke pogostosti in intenzivnosti« na šest največjih ukrajinskih mest.

V četrtek je dron zadel bencinsko črpalko v bližini ukrajinsko-poljske meje, je povedal Tusk. Poljska vojska je potrdila, da je aktivirala zračno obrambo, potem ko se je poljskemu zračnemu prostoru približal reaktivni dron, ki je nato eksplodiral približno štiri kilometre od meje.

V Kijevu 19 ranjenih

Letališči v Lublinu in Rzeszówu sta bili zaradi odziva poljskih letalskih sil na rusko aktivnost z brezpilotniki začasno zaprti.

Medtem so ruske rakete in droni v napadih na Kijev in okolico ranili najmanj 19 ljudi, med njimi desetletno deklico in 12-letnega dečka. Ukrajinske oblasti so sporočile, da je bilo zadetih več kot deset lokacij v Kijevu, v širši regiji pa poškodovanih 33.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je med nočnim napadom nad območji Kijeva, Zaporožja in Odese uničila ali onesposobila 131 ruskih zračnih ciljev. Ruski napadi so prizadeli tudi Odeso, kjer je bilo ranjenih sedem ljudi, med njimi dva otroka.

Ukrajina je medtem izvedla napade na ruske cilje. Po besedah Zelenskega je zadela rafinerijo v Jaroslavlju in vojaško letališče v Rostovski oblasti. Reuters je poročal, da je rafinerija po napadu ustavila predelavo surove nafte.

V Črnem morju je ruski dron po navedbah ukrajinskih oblasti zadel civilno ladjo pod zastavo Tanzanije. Umrl je kapitan, trije člani posadke so bili ranjeni.

Rusija je poškodovala tudi most pri Bilhorod-Dnistrovskem v Odesi, pomembno povezavo za prevoz žita proti donavskim pristaniščem. Ukrajinske železnice opozarjajo, da bi morali vlaki z okoli 3000 vagoni žita brez mostu ubrati obvoz, zaradi katerega bi pot do pristanišč trajala približno 26 dni.