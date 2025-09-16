Tusk sporočil, da so nad vladnimi stavbami v Varšavi sestrelili dron

Poljske varnostne sile so sestrelile dron, ki je letel nad vladnimi stavbami v Varšavi, je v ponedeljek sporočil poljski premier Donald Tusk. Na družbenem omrežju X je zapisal še, da so v zvezi z incidentom pridržali beloruska državljana in da policija preiskuje okoliščine incidenta.

Po Tuskovih navedbah je dron letel tudi nad palačo Belvedere, uradno rezidenco poljskega predsednika.

Pristojni organi še niso razkrili, za katere vrste dron gre in ali bi ga bilo mogoče uporabiti za vojaške namene.

Namestnik ministra za notranje zadeve Wiesław Szczepański je za poljsko televizijo Polsat News povedal, da je incident pokazal učinkovitost služb ministrstva za notranje zadeve pri zaščiti najpomembnejših institucij v državi, poroča tiskovna agencija PAP.

Gre za drugi incident z droni na Poljskem v zadnjem tednu dni. Prejšnjo sredo je Poljska v svojem zračnem prostoru s podporo Natovih sil sestrelila več dronov, ki so nad njeno ozemlje prileteli v času ruskega obstreljevanja Ukrajine.

Zveza Nato je po vdoru ruskih dronov na Poljsko napovedala okrepitev svoje prisotnosti v državah na vzhodu zavezništva. Med drugim bodo okrepili zmogljivosti, namenjene obrambi pred brezpilotnimi letalniki.