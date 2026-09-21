Tvegana igra v »rezervni« Hormuški ožini

Po nedavni ofenzivi, s katero so hutijevci zasedli tako rekoč celotno jemensko rdečemorsko obalo in se približali popolnemu nadzoru nad ožino Bab al Mandab, »rezervno« Hormuško ožino, obstaja velika možnost, da bodo po štirih letih obnovljeni spopadi v Jemnu znova dobili široke mednarodne razsežnosti. Savdski dvor si želi v vojno proti hutijevcem, iranskim zaveznikom, na vsak način pritegniti Združene države Amerike. Vse našteto je treba razumeti v kontekstu vojne proti Iranu.

Boštjan Videmšek

Kaj je povzročilo nov val spopadov v Jemnu?

Potem ko je konec julija na letališču v Sani poskušalo pristati iransko transportno letalo (ki naj bi prevažalo orožje), je Savdska Arabija prvič po štirih letih sorazmernega zatišja – posledica mirovnega dogovora – bombardirala jemensko prestolnico. Hitro so izbruhnili spopadi med šiitskimi hutijevci, povezanimi z Iranom, ki nadzirajo dobro polovico jemenskega ozemlja (predvsem sever in vzhod), in jemenskimi oblastmi, ki imajo polno podporo sosednje Savdske Arabije. V zadnjih desetih dneh so hutijevci v veliki ofenzivi – ta je neposredna posledica vojne proti Iranu in kaosa v Hormuški ožini – osvojili velik del ozemlja ob Rdečem morju.

Kakšni so cilji hutijevcev?

Taktični in strateški, kratkoročni in dolgoročni. Hutijevci so z ofenzivo hoteli pokazati (in to jim je v celoti tudi uspelo), da so sposobni razširiti polje nadzora in da lahko z obvladovanjem obale Rdečega morja »upravljajo« usodo ožine Bab al Mandab. Ta se je od začetka vojne z Iranom in blokado Hormuške ožine uveljavila kot alternativa za transport nafte in plina iz regije in je zelo pomembna za (ne le) Savdsko Arabijo. Hutijevci so pokazali, da so jemenske vladne sile v slabem stanju – brez zunanje pomoči so v spopadu s šiitsko milico, ki je že davno postala resna vojska (z veliko pomočjo Irana), praktično nemočne.