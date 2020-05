Twitter in druga družabna omrežja v strahu za posebno pravno zaščito

New York – Manj kot dva dni po označenju njegovega tvita o volitvah po pošti za zavajajočega je ameriški predsednikvrnil udarec kalifornijskemu družabnemu omrežju. Zaradi predsedniškega izvršilnega ukaza se lahko Twitter in drugi ameriški spletni velikani bojijo izgube posebne zaščite pred tožbami.»Danes branimo svobodo govora pred eno največjih nevarnosti,« je v navzočnosti pravosodnega ministraizjavil republikanski predsednik ZDA. Ocenil je, da sta cenzura in pristranost grožnja svobodi, podjetja, ki zagotavljajo družabne medije, pa imajo v ZDA veliko večjo moč od tradicionalnih oblik komunikacije. »Predstavljajte si, da vam vaša telefonska družba prekine ali spremeni pogovor!« Podjetja, ki se bodo lotevala cenzure, ne bodo več zavarovana pred tožbami, zvezna trgovinska komisija FTC pa jim bo lahko v prihodnosti tudi prepovedala varljive prakse.Poleg Twitterja so zdaj v nevarnosti izgube posebne zaščite v skladu s členom 230 zakonodaje o etiki komunikacij tudi Facebook, Google s hčerinskim podjetjem YouTube in drugi spletni velikani, v primeru pritožb bodo lahko pravno obravnavana kot založniki časopisov in drugih medijev ter zaradi zapisanega na svojih platformah izpostavljena tožbam. Morda lahko pričakujejo tudi konec vladnega denarja za oglase.»To je velik dan za družabne medije in pravičnost!« je – kako drugače – tvitnil Trump. Predsednikova tiskovna predstavnica jeje navedla vrsto primerov nepravilnosti, povezanih z volitvami po pošti, zaradi česar je tudi izbruhnil spor. »Nekdo krši prvi amandma, a to ni Twitter – to je Trump,« so nasprotno zapisali pri časopisu Washington Post, ki so ga pri Twitterju skupaj s CNN navedli v obrazložitvi označitve, da so Trumpove izjave o velikih nepravilnostih glasovanja po pošti zavajajoče.