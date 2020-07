Uboga bogata deklica pedofila Epsteina

Maxwellova in Epstein. AFP PHOTO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY / LAURA CAVANAUGH. Foto Handout Afp

Iz celice v celico

Morda pa bo prav nekdanja članica britanske visoke družbe rešila ugled princa Andrewa (na fotografiji levo, desno Epstein). Foto Reuters

New York – Nekdanja partnerica pedofilaje sinoči prvič virtualno stopila pred sodnika. Žrtve lani v zaporu obešenega sprijenca upajo na pravično kazen, a se je njihova domnevna zvodnica izrekla za nedolžno.Oseminpetdesetletna hči nekdanjega britanskega medijskega mogotcazatrjuje, da z Epsteinom ni imela stikov več kot desetletje pred njegovo smrtjo, vse obtožbe proti njej naj bi bile le medijsko blatenje. Po lastnih besedah se v zadnjem času ni skrivala pred ameriškimi oblastmi, ampak pred paparaci, saj bi z britanskim in francoskim potnim listom poleg ameriškega, z nepremičninami v teh evropskih državah ter očitno neomejenimi sredstvi z lahkoto zbežala, pa ni. Maxwellova odločno zavrača tudi obtožbe o pomoči Epsteinu pri spolnih zlorabah.Desetine žensk pripoveduje popolnoma drugačne grozljive zgodbe, komu bo verjelo sodišče? Ghislaine je samo uboga bogata deklica, ki se je po izgubi ljubljenega očeta in premoženja zatekla v roke skrivnostnega newyorškega finančnika, pravijo njeni prijatelji. »Odnesli so celo srebrne žlice!« so medijem razlagali njen položaj po padcu Roberta Maxwella z jahte z imenom najljubše od svojih devetih otrok. Novi ljubimec naj bi padli princeski visoke britanske družbe opral možgane in jo brez milosti držal pod svojim nadzorom.V Maxwellovem in Epsteinovem primeru o mrtvih res ne velja vse dobro. Prvi je pred smrtjo izpraznil pokojninske sklade svojih zaposlenih, drugega je obešenje v newyorški zaporniški celici, tudi predmet številnih teorij zarote, odrešilo sojenja zaradi posiljevanja neštetih deklic. Žrtve njegove nenasitne spolne osebnosti pa trdijo, da jih je na limanice vabila prav Ghislaine Maxwell, ki je tudi skrbela za njegova razkošna stanovanja in posestva. Floridski odvetnikv knjigi o svojih prizadevanjih za Epsteinove žrtve piše, da je služinčadi ukazovala obnašanje kot v kraljevskih palačah: svojih gospodarjev niso nikoli smeli pogledati v obraz.Prav to knjigo je imela Maxwellova na nočni omarici ob vdoru ameriške zvezne policije v njeno luksuzno hišo sredi gozda v New Hampshiru. Javnost še ne ve, ali kje skriva tudi videoposnetke in fotografije znanih in vplivnih osebnosti, ki naj bi prav tako spolno zlorabljale Epsteinove žrtve, kot trdijo te. Znanci obtoženke govorijo o dveh ameriških politikih visokega profila in številnih drugih vplivnih osebnostih, ameriška javnost pa divje ugiba, kdo bi te lahko bile. Mnogi se tudi sprašujejo, zakaj pedofil in njegova prijateljica nista bila obtožena že leta 1996, ko ju je žrtevprijavila newyorškemu tožilstvu. Maxwellova se je izognila tudi procesu iz leta 2008, v katerem je Epstein dobil le dobro leto zapora, celo med prestajanjem kazni pa naj bi mlada dekleta še naprej spolno zlorabljal.Pred drugim procesom so ga našli obešenega, newyorške oblasti pa hočejo zdaj preprečiti, da bi se kaj podobnega zgodilo tudi Ghislaine Maxwell. Po poročanju lokalnih medijev jo v brooklynskem zaporu selijo iz celice v celico ter ji dovoljujejo le oblačila iz papirja. Morda pa bo prav nekdanja članica britanske visoke družbe rešila ugled katerega od obtožencev. Vsaj oin nekdanjem ameriškem predsednikuso se v javnosti že pojavile govorice, da sta se z Epsteinom družila le zaradi svoje naklonjenosti Ghislaine Maxwell.