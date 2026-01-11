Protestniki po uboju ženske v Minneapolisu proti Ice: šlo je za umor

Na ulicah Minneapolisa se je v soboto zbralo več deset tisoč protestnikov, ki so vzklikali ime ženske, ki jo je v sredo v tem mestu ubil agent zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice). Po navedbah organizatorjev je bilo sicer po vseh ZDA načrtovanih več kot tisoč dogodkov v znak protesta proti nasilnemu delovanju Ice.

Več deset tisoč ljudi s transparenti se je kljub zimskim razmeram zgrnilo v zasneženi park v Minneapolisu v bližini kraja, kjer je bila ustreljena 37-letnica, in pozivalo k umiku agentov Ice iz zvezne države Minnesota. Več sto jih je pred tem v petek zvečer protestiralo pred hoteli v mestu, v katerih naj bi bivali agenti Ice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Philadelphii so se medtem protestniki v dežju sprehodili od mestne hiše do tamkajšnjega urada Ice. Shodi so med drugim potekali tudi v New Yorku, Washingtonu in Bostonu, za danes pa je napovedanih še več podobnih dogodkov.

Protestniki so prepričani: šlo je za umor

Protesti so izbruhnili že v sredo, nedolgo po uboju 37-letnice v Minneapolisu. Protestniki so prepričani, da je šlo za umor, zvezne oblasti, vključno s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, medtem trdijo, da je agent ravnal v samoobrambi, potem ko je voznica z vozilom ogrožala njega in njegove kolege. To razlago izpodbijajo posnetki, na katerih ni videti, da bi ženska agente ogrožala.

FOTO: AFP

Po navedbah mestnih oblasti v Minneapolisu je bilo med protesti ta konec tedna aretiranih 30 ljudi. Velika večina udeležencev shodov naj bi sicer protestirala mirno, navaja britanski BBC.

Po podatkih medija The Trace, ki se osredotoča na nasilje s strelnim orožjem, je bila 37-letna Renee Good četrta smrtna žrtev agentov Ice od začetka Trumpove kampanje deportacij, sedem ljudi so pripadniki službe ranili. Dve osebi sta pod streli agenta Ice umrli v četrtek v Portlandu v zvezni državi Oregon.