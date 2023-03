Učinkovitim borcem proti korupciji bi zmanjšali pooblastila

V nadaljevanju preberite:

Ljudje vedo in razumejo, da posegi v katerikoli predpis, motivirani z aktualnim političnim problemom, niso nikoli prinesli nič dobrega tako sistemu kot osebi, ki obvladuje večino saborskih glasov. Enako se bo zgodilo z ZKP, če bo zaradi dveh primerov uhajanja podatkov – eden je dopisovanje po aplikaciji whatsapp med nekdanjo ministrico Gabrijelo Žalac in nekdanjo državno sekretarko Josipo Rimac, drugi pa nabor nalogov za zaposlitev in razporeditev del podjetjem, ki so bili shranjeni v mobilnem telefonu nekdanjega predsednika uprave hrvaških gozdov, naročili pa so jih najožji sodelavci predsednika vlade – obveljalo, da je uhajanje podatkov iz preiskave kaznivo dejanje.