Učna ura iz predmeta narava in družba

V soboto zaznamujemo mednarodni dan mladosti. Tokrat je posvečen »zelenim znanjem«, ki so nujna za uresničitev »trajnostnega sveta«. Karkoli že naj bi to pomenilo. In ko sem v nekem trenutku samo sebe zalotila, da nisem prepričana o tem, kaj bom odgovorila vnukinjam, če me bodo vprašale, kaj je to »trajnostni svet«, sem se spomnila Lilly Platt, ki se je z jezikom svoje nove domovine seznanjala tako, da se je z dedkom sprehajala po parkih in v nizozemščini preštevala kose zavržene plastike. Ko je nekega dne naštela enaindevetdeset kosov, se je odločila sprožiti akcijo »Lilly's Plastic Picup«. Otroke in odrasle je pozvala, naj vsak dan z asfalta ali travnika poberejo vsaj tri kose plastičnih odpadkov in poskrbijo, da bodo šli v reciklažo.

A »trajnostni svet« ni samo zeleni svet. To bi moral biti tudi miroljubni svet. Nejedrski svet. Svet, ki bi bil sit in napojen. Izobraženi svet. Nasmejani svet. To bi moral biti svet, v katerem poplave, neurja ali požari človeku ne bi v pol ure odnesli vsega, kar ima. Kako smo prišli do tega, da je postal to tako težko dosegljiv cilj, po malem vem, a še veliko bolj ne vem. Trajnostni svet bi moral biti transparenten, pripravljen odgovoriti na vsako vprašanje petletnika, desetletnika, petdesetletnika, stoletnika.